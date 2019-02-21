Teknoloji Samsungun kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds resmen tanıtıldı
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​Samsung’un Galaxy Buds tanıtıldı! İşte fiyatı ve tüm özellikleri

Samsung’un kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds resmen tanıtıldı

Samsung’un yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds dün gece düzenlenen Unpacked etkinliğinde resmen tanıtıldı. Yeni özellikleri ve yeni yetenekleri ile büyük beğeni toplamayı başaran Galaxy Buds, en büyük rakibi AirPods’a rakip olacak gibi görünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung'un yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds
Samsung'un yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds

Samsung Galaxy S10 ailesi ve Galaxy Fold’un tanıtımını yaptığı Unpacked etkinliğinde giyilebilir ekosistemine ait Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarının tanıtımını gerçekleştirdi. Daha önceki Galaxy IconX’in yerini alan kulaklıklar artık daha yetenekli.

Galaxy Buds yepyeni özellikleri ile görücüye çıktı!

Güney Koreli teknoloji devi Samaung’un yeni giyilebilir teknoloji ailesi ile uyumlu bir şekilde çalışabilen Galaxy Buds kablosuz kulaklıklar, özellikle Spor yapanlara büyük bir kolaylık sağlayacak. 8GB dahili hafızası bulunan yani herhangi bir cihazdan bağımsız da çalışabilen kulaklıklar, kulaklık üretimi konusunda efsane markalardan biri olan AKG ile birlikte geliştirildi.

Buna ek olarak 6 saatlik bir kullanım deneğimi sunan kulaklıklar 58 mAh gücünde bataryalardan gücünü alıyor. Yine saklama ve taşıma sırasında büyük kolaylık sağlayan bir kutu ile gelen Galaxy Buds, kutuda yer alan 252 mAh batarya ile şarj edilebiliyor. Söz konusu kutu kulakların ayrıca 7 saat daha kullanım süresi sağlıyor.

Galaxy S10 ailesi Galaxy Buds’ları kablosuz şarj edebiliyor!

Dün gece düzenlenen lansmanda tanıtılan Galaxy S10 ailesi, daha önce de Huawei Mate 20 Proda gördüğümüz kablosuz şarj desteğini sunuyor. Yani Galaxy S10 ailesi de artık kablosuz şarj desteği sunan tüm cihazları şarj edebiliyor.

Firmanın yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds’da kablosuz şarj edilebiliyor. 15 dakikada 1.7 saatlik kullanım sağlayacak kadar şarj olabilen kulaklıklar, kablosuz şarj pedlerinde, Galaxy S10 ailesinin arka tarafına yerleştirilerek veya kablo ile kolayca şarj edilebiliyor.

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Samsung Galaxy Buds daha yetenekli!

Apple’ın AirPods’una rakip olarak karşımıza çıkan Samsung Galaxy Buds, rakiplerine göre daha yetenekli. iOS cihazlarla da uyumlu bir şekilde çalışabilen kulaklıklar tanımlanan cihazlara otomatik olarak bağlanabiliyor.

Bununla birlikte Bixby desteği sayesinde bağlı olduğu cihazları yönetme konusunda oldukça yetenekli olan cihaz, adaptif çift mikrofon özelliği sayesinde konuşmaları net bir şekilde size sunarken dışarıdaki ortam sesini net bir şekilde kulağınıza da aktarabiliyor.

3 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Samsung Galaxy Buds, 5ATM basınca kadar suya dayanabilirken IPX2 sertifikası sayesinde terleme neticesinde oluşacak yıpranmalara karşıda dayanıklılık gösteriyor.

Ayrıca AirPods’lara göre daha yetenekli olan kablosuz kulaklıkların dokunarak kontrol edilebildiğini de hatırlatalım.


Samsung Galaxy Buds’ın fiyatı!

Düzenlenen lansmanda fiyatı da belli olan Samsung Galaxy Buds, Türkiye’de 799 TL fiyattan satışa sunulacak. Fakat Güney Koreli teknoloji Samsung, Galaxy S10’u ön sipariş verenlere Samsung Galaxy Buds’ı hediye edecek.

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