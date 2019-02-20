Galaxy S10 serisi tanıtıldı

Samsung’un ABD’nin San Fransisco şehrinde yeni amiral gemilerini tanıtacağı etkinlik başladı. Samsung’un son yıllarda sızıntılara engel olamadığı bilinen bir gerçek haline geldi. Bu sene ipin ucu iyice kaçtı ve Galaxy S10 ailesi hakkında neredeyse her şeyi daha şimdiden öğrendik sayılır.

Galaxy S serisi 10. Yıla özel olarak bu sene iki yerine üç farklı modelle karşımıza çıkıyor. Standart Galaxy S10 ve büyük ekranlı Galaxy S10 Plus’a ek olarak daha uygun fiyatlı ancak amiral gemisi özellikleri taşıyan Galaxy S10E’nin gelecek.

Galaxy S10 serisi





Katlanabilir ekranlı ilk Samsung: Galaxy Fold

Tanıtım başlar başlamaz ilk olarak uzun yıllardır gelmesi beklenen katlanabilir ekranlı Galaxy Fold karşımıza çıktı. Evet cihazın resmi adı bu şekilde oldu. Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold, Cosmos Black, Space Silver, Martian Grey ve Astral Blue renkleriyle geliyor.

Galaxy Fold.

Telefon kapalıyken ön ekranın boyutu 4.6 inç ekranın toplam boyutu 7.3 inç büyüklüğünde. Galaxy Fold gücünü 7nm Snapdragon 845'ten alıyor ve 12GB RAM'e sahip.

'Cebe sığabilen telefon, tablet ve kamera'

Cihazın arka kısmında üç kamera, iç tarafta iki kamera ve önde bir kamera yer alıyor. Yani toplamda 6 kamerası var. YouTube, WhatsApp ve Google'ı eş zamanlı olarak kullanmak mümkün.

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5G ve LTE sürümleri bulunan Galaxy Fold'un fiyatı 1980 dolardan başlıyor. Cihaz 6 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak.

Galaxy S10 serisinin öne çıkan telefonları

Galaxy S10 sahnede

Samsung CEO'su DJ Koh'un elideki Galaxy S10 tıpkı sızan fotoğraflardaki gibi görünüyor. Parmak izi simgesi, üç arka kamerayı ve delikli ekran tasarımı tamamen aynı. Ayrıca kulaklık girişi de hala yerinde. Bazı sensörler ekranın altında yer alsa da ön kamera ekrandaki delikte yer alıyor.

Galaxy S10 için dünyanın en yüksek renk isabeti sağlayan cihazı tanımı kullanıldı. Canlı renkler yerine renk isabetinden bahsedilmesi ilgi çekici.

Ultrasonik parmak izi tarayıcısı

Ekran altında dünyanın ilk ultrasonik parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Parmağınız ıslak olsa dahi çalışan bu ultrasonik sensör üç boyutlu okuma yaptığı için biraz daha güvenli. Ayrıca temperli ekran koruyucusu cihazın bu özelliğini engelleyebilir.

Muhteşem kamera özellikleri

Galaxy S10'da telefoto lensin yanında ultra geniş lens olması güzel bir dokunuş olmuş. Ultra geniş panoramalar, dikey olarak daha fazla görüntü barındırabiliyor. Galaxy S10'daki sinirsel işlem birimi, yapay zeka yardımıyla fotoğrafları geliştirmeye yardımcı olabiliyor. Ekranda beliren önerilerle daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Galaxy S10, şu anda piyasada olan ve HDR 10 Plus video kaydedebilen ilk cihaz.

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Instagram'ın CEO'su sahneye çıkarak Galaxy S10'un yeni Instagram özelliğini anlatıyor. Samsung CEO'su DJ Koh ile selfie çekilerek bu özelliği gösterdiler. Kamera uygulamasında bir 'Instagram modu' bulunuyor. Bu özellik Instagram'ın Story işlevini destekliyor.

Maksimum depolama alanı ve artırılmış işlemci gücü

Galaxy S10 Plus, 10GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunuyor. Ayrıca genişleme seçeneği sayesinde 1.5 TB depolama alanına sahip olabilirsiniz.

İşlemci yüzde 29, GPU ise yüzde 32 oranında daha hızlı hale gelmiş. Galaxy S10 Plus'ta 4100 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Galaxy S10'da ise 3.400 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş.

Standart kablosuz şarj ile Galaxy S10'u yüzde 36 daha hızlı şarj etmek mümkün. Akıllı Wi-Fi özelliği sayesinde LTE ve kablosuz ağ arasında geçiş yaparken pil tasarrufu yapabiliyor. Ayrıca Galaxy S10 Wi-Fi 6'yı destekliyor.

Galaxy S10 serisinin tamamı 8 Mart'ta satışa sunulacak.

Serinin tamamı 8 Mart'ta satışa sunulacak.

Şimdi sırada giyilebilir teknoloji ürünleri

Samsung'un Apple Airpods'a rakip olacak ürünü Galaxy Buds tanıtıldı. Tek şarj ile 5 saat konuşma veya 6 saat müzik dinleme süresi tanıyor. Samsung'un akıllı asistanı Bixby, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca'yı destekliyor.

Galaxy Buds'ın en ilginç özelliklerinden birisi kutusunun Samsung Galaxy S10 ile kablosuz şarj olabilmesi.

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Galaxy Buds, Galaxy S10 ile beraber 8 Mart'ta satışa sunulacak.

Galaxy Watch Active ve Galaxy Fit

Galaxy Watch Active tasarım olarak gayet güzel görünüyor ancak çerçevesi bir önceki modellerdeki gibi dönmüyor. Akıllı saat 5ATM basınca dayanıklı. Galaxy Fit de su geçirmiyor ve renkli, dokunmatik bir AMOLED ekrana sahip. Ayrıca Galaxy Fit bir haftalık pil ömrü sunuyor.

Her iki cihaz altı farklı egzersizi otomatik olarak izleme özelliğine sahip. Pratik uyku izleme işlevleri de cihaza dahil edilmiş.