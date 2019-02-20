Teknoloji Samsungun katlabilir telefonu Galaxy Fold resmen tanıtıldı
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​Samsung’un katlabilir telefonu Galaxy Fold resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Samsung’un katlabilir telefonu Galaxy Fold resmen tanıtıldı

Samsung katlanabilir telefonu Galaxy Fold’u resmen tanıttı. Açıldığında bir tablet boyutlarına ulaşan Galaxy Fold, geleceğin telefon teknolojisini resmen gözler önüne serdi. Infinity Flex adı verilen bir sistem sayesinde çizgi ekranda çizgi bırakmadan katlanabilen telefon, özellikleri ile de meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold
Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold

Samsung katlanabilir telefonu Galaxy Fold’u resmen tanıttı. Uzın süredir Galaxy F olarak adından söz ettiren Galaxy Fold düzenlenen lasmanla hayranlarının beğenisine sunuldu.

SAMSUNG’UN KATLANABİLİR TELEFONU GALAXY FOLD’UN ÖZELLİKLERİ!

Infinity Flex adı verilen bir sistem sayesinde ekranda iz bırakmadan katlanabilen Galaxy Fold gelecekte telefonların hangi noktaya gelebileceğini net bir şekilde gözler önüne serdi.

Açıldığında 7.3 inç boyutunda 1536×2152 piksel çözünürlüklü büyük bir ekranla kullanıcılarının karşına çıkan katlanabilir telefon, içe doğru bükülerek telefon formuna kavuşuyor.

Katlandığında 4.6 inç boyuta ulaşan telefon kullanıcılarına 840×1960 piksel çözünürlükte iki ayrı ekran sunuyor.

RAM tarafında oldukça güçlü bir atılım yapan Galaxy Fold, 12GB RAM 512GB dahili depolama alanı ile geliyor.

Samsung Galaxy Fold 3 ana kamera ile geliyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir telefonunun kamera tarafında da farklı bir zilim ile meraklılarının karşısına çıktı. 3 Ana kamera ile gelen Galaxy Fold, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16MP, f/1.5- f/2.5 arası değerlere sahip 12MP ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12MP çözünürlüğe sahip kamera ile geliyor.

Ayrıca birde kapak arkasında 10MP çözünürlükte f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera daha yer alıyor.

Buna ek olarak Galaxy Fold’da yer alan 16MP’lik kamera ultra geniş açılı bir lense sahip.

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Galaxy Fold teknik özellikleri;

  • - Ana ekran: Ana ekran: 7.3 inç QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2:3)
  • - Kapak ekranı: 4.6 inç HD+ Super AMOLED (21:9)
  • - İşlemci: Exynos 9820
  • - Bellek: 12 GB RAM LPDDR4x
  • - Depolama alanı: 512 GB
  • - Ana kamera: Ultra geniş açı 16 MP, f/2.2 // Geniş açı 12 MP (2PD), f/1.5 – f/2.4, OIS // Telefoto 12 MP f/2.4, OIS
  • - Kapak kamerası: 10 MP (2PD), f/2.2
  • - Ön kamera: Geniş Açı 10 MP (2PD) f/2.2 // RGB Derinlik 8 MP f/1.9
  • - Batarya: 4.380 mAh
  • - İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

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