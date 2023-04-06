Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran davet: Geri sayım başladı tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanında milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan TEKNOFEST 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl Samsun merkezli olarak Karadeniz genelinde düzenlenen TEKNOFEST’i toplamda 1 milyon 250 binden fazla kişi ziyaret etmişti.