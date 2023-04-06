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Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran davet: Geri sayım başladı tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Tüm Türkiye'ye çağrı yaptı. Bayraktar yaptığı videolu paylaşımda, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan TEKNOFEST'e bekliyoruz.' davetinde bulundu. Söz konusu festival, 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

09:37 . 6/04/2023 Perşembe
Diğer
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan heyecan verici bir paylaşım geldi. Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan TEKNOFEST'e bekliyoruz." ifadeleriyle tüm vatandaşları festivale davet etti.


Milyonlarca kişiyi yerli ve milli imkanlara üretilen nice eserlerle buluşturan TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.



FESTİVALDE BAYRAKTAR KIZILELMA'DA YER ALACAK

Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma inşallah TEKNOFEST'te, İstanbul'da, 27 Mayın ve 1 mayıs arasında gerçekleşecek festivalimizde milletimizle buluşacak. Tüm milletimizi teknolojinin kalbinin çarptığı yere, Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezi olan TEKNOFEST'e, İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz.






#Selçuk Bayraktar
#Baykar
#TEKNOFEST
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