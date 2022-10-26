Sosyal medya yönlendirmesi ile yapılan coin dolandırıcılığına dikkat : Popüler hesapları kullanıyorlar

Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarının manipülasyon, deformasyon ve dezenformasyona açık olduğunu belirten Çağıl, “Geçtiğimiz günlerde EGM tarafından bir veri paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verisine göre Twitter’da paylaşılan 145 milyon tweetin yüzde 23’ü bot hesaplardan atılmış. Twitter’da bot hesapların dışında da farklı manipülasyon teknikleri kullanılıyor. Twitter şu anda özellikle kripto para dolandırıcılarının bir aracına dönüşmüş. Twitter’da herhangi bir coinin yükseleceğine veya değer kaybedeceğine ilişkin değerlendirmeler birden gündeme oturuyor. İnsanlar buradan yönlendirilerek alt coinleri almaya ya da satmaya yönlendiriliyor. Twitter manipülasyonlara çık acık bir mecra” şeklinde konuştu.

"POPÜLER HESAPLARI KULLANIYORLAR"

Twitter’da coin dolandırıcılığının işleyişine ilişkin gözlemlerini aktaran Çağıl; “Çoğunlukla popüler hesapları kullanıyorlar. Bu hesaplar, halihazırda zaten milyonlarca Twitter kullanıcısına hitap ediyor. Bazı durumlarda ise kendileri doğrudan yeni hesapları büyütüp, geniş kitleleri konsolide etmek amacıyla kullanıyorlar. Bu dolandırıcılar, piyasaya tümüyle hâkim durumdalar. Hangi coinin ne zaman yükseleceğine ilişkin bilgiye sahipler. Dolayısıyla yüksekken manipülasyon yaratıp kullanıcıları o coini satın alamaya yönlendiriyorlar. Daha sonra ise düşükten tekrardan kendileri satın alarak haksız kazanç elde ediyorlar. Bu noktada bazı coinlerin yüzde 10.000 oranında düştüğünü bile görmek mümkün” İfadelerini kullandı.

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YATIRIMCILAR KİMLERDEN TAVSİYE ALDIKLARINA DİKKAT ETMELİ

Son olarak kripto para yatırımcılarına önerilerde bulunan Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, “Yatırımcılar kesinlikle kimlerden tavsiye aldıklarına dikkat etmeli. Kişisel kanaatim tavsiye almanın doğru bir yöntem olmadığı yönünde. Elbette otorite haline dönüşmüş ve finansal yatırım araçlarına hâkim olan uzmanlar, bilgi edinmek açısından oldukça iyi birer kaynak. Bununla birlikte piyasada tamamen kendi çıkarlarını düşünen ve amaçları doğrultusunda tabiri caizse küçük yatırımcıları piyon gibi kullanan manipülatif kişiler de bulunuyor. Bunlara kesinlikle taviz verilmemeli. Yatırımcılara tavsiyem, öğrenme sürecini hızlandırarak kripto para borsalarına ilişkin bilgi edinmeleri yönünde. Ayrıca finansal okuryazarlık da bu işin bir diğer ayağı. Kesinlikle bu konularda bilgili ve eğitimli olunmalı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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