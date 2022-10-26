Teknoloji Sosyal medya yönlendirmesi ile yapılan coin dolandırıcılığına dikkat Popüler hesapları kullanıyorlar
BİLİM

Sosyal medya yönlendirmesi ile yapılan coin dolandırıcılığına dikkat : Popüler hesapları kullanıyorlar

Son yıllarda kripto para borsaları ve alt coinler üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik uyarılarda bulunan Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, Twitter’da yaygın olarak ortaya çıkan coin dolandırıcılığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çağıl, “Twitter’da herhangi bir coinin yükseleceğine veya değer kaybedeceğine ilişkin değerlendirmeler birden gündeme oturuyor. İnsanlar buradan yönlendirilerek alt coinleri almaya ya da satmaya yönlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Sosyal medya yönlendirmesi ile yapılan coin dolandırıcılığına dikkat : Popüler hesapları kullanıyorlar
Arşiv.

Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarının manipülasyon, deformasyon ve dezenformasyona açık olduğunu belirten Çağıl, “Geçtiğimiz günlerde EGM tarafından bir veri paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verisine göre Twitter’da paylaşılan 145 milyon tweetin yüzde 23’ü bot hesaplardan atılmış. Twitter’da bot hesapların dışında da farklı manipülasyon teknikleri kullanılıyor. Twitter şu anda özellikle kripto para dolandırıcılarının bir aracına dönüşmüş. Twitter’da herhangi bir coinin yükseleceğine veya değer kaybedeceğine ilişkin değerlendirmeler birden gündeme oturuyor. İnsanlar buradan yönlendirilerek alt coinleri almaya ya da satmaya yönlendiriliyor. Twitter manipülasyonlara çık acık bir mecra” şeklinde konuştu.

"POPÜLER HESAPLARI KULLANIYORLAR"

Twitter’da coin dolandırıcılığının işleyişine ilişkin gözlemlerini aktaran Çağıl; “Çoğunlukla popüler hesapları kullanıyorlar. Bu hesaplar, halihazırda zaten milyonlarca Twitter kullanıcısına hitap ediyor. Bazı durumlarda ise kendileri doğrudan yeni hesapları büyütüp, geniş kitleleri konsolide etmek amacıyla kullanıyorlar. Bu dolandırıcılar, piyasaya tümüyle hâkim durumdalar. Hangi coinin ne zaman yükseleceğine ilişkin bilgiye sahipler. Dolayısıyla yüksekken manipülasyon yaratıp kullanıcıları o coini satın alamaya yönlendiriyorlar. Daha sonra ise düşükten tekrardan kendileri satın alarak haksız kazanç elde ediyorlar. Bu noktada bazı coinlerin yüzde 10.000 oranında düştüğünü bile görmek mümkün” İfadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR KİMLERDEN TAVSİYE ALDIKLARINA DİKKAT ETMELİ

Son olarak kripto para yatırımcılarına önerilerde bulunan Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, “Yatırımcılar kesinlikle kimlerden tavsiye aldıklarına dikkat etmeli. Kişisel kanaatim tavsiye almanın doğru bir yöntem olmadığı yönünde. Elbette otorite haline dönüşmüş ve finansal yatırım araçlarına hâkim olan uzmanlar, bilgi edinmek açısından oldukça iyi birer kaynak. Bununla birlikte piyasada tamamen kendi çıkarlarını düşünen ve amaçları doğrultusunda tabiri caizse küçük yatırımcıları piyon gibi kullanan manipülatif kişiler de bulunuyor. Bunlara kesinlikle taviz verilmemeli. Yatırımcılara tavsiyem, öğrenme sürecini hızlandırarak kripto para borsalarına ilişkin bilgi edinmeleri yönünde. Ayrıca finansal okuryazarlık da bu işin bir diğer ayağı. Kesinlikle bu konularda bilgili ve eğitimli olunmalı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Bir milyar dolarlık kripto vurgunu: Paraların gittiği yer belli oldu
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investing.com sitesinden elde edilen verilere göre, dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunuyor.
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Ölü altcoin analizleri yayımlayan 99Bitcoins verilerine göre ise nisan itibarıyla ölü coinlerin sayısı 1700'ü geçmiş durumda.
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İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel, yaptığı açıklamada, ölü coinlerin artık var olmayan kripto paraları ifade ettiğin söyledi.
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Kripto paraların ölü coin haline gelmesinin birçok nedeni olduğunun altını çizen Yüksel, \"Öncelikle, kripto paraları geliştiren kurumlar finansal veya teknik açıdan başarısız olabilirler. Bu durum da kripto paraların zarar etmesine sebebiyet verecektir. Bunların yanı sıra, bu kripto ürünlerini geliştiren kişiler projeyi bırakmış olabilirler.
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Bu hususlara ek olarak, kripto paralar dolandırıcılık nedeniyle de ölü coin haline gelebilir. Başka bir ifadeyle, kripto paralar insanları dolandırmak amacıyla kötü niyetle oluşturulmuş olabilirler. Belirtilen bu nedenler kripto paraların ölü coin haline gelmesine sebebiyet vermektedir.
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Ölü coinler faaliyetlerine devam etmediklerinden ötürü bu coinlere sahip olanlar zarar etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla, ölü coinlerin miktarının azaltılabilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması hayati önem arz etmektedir.\" şeklinde konuştu.
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Yüksel, özellikle son yıllarda kripto piyasasının inanılmaz şekilde büyüdüğüne dikkati çekerek, birçok bilim insanının bu hususun problem yaratacağını daha önceden ifade ettiğini ve politika yapıcıları gerekli tedbirleri almaları konularında uyardıklarının altını çizdi.
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Uyarılara rağmen şu ana kadar herhangi bir tedbirin alınmadığını belirten Yüksel, bu durumun da ölü coinlerin sayılarının trajik bir şekilde artmasına yol açtığını belirtti.
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Yüksel, \"Özetle, kripto piyasasının kontrolsüzce büyümesi bu problemin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Burada en fazla eleştirdiğim konu ise insanların kısa sürede emek vermeden para kazanma isteğidir. Bu durum kripto paraların da bu amaçla kullanılmasına yol açmıştır.
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Netice itibarıyla, kripto paraların sayıları özellikle son yıllarda radikal bir şekilde artmıştır. Buna karşın, ölçüsüzce artan kripto paraların içerisinde finansal açıdan karlı olmayanların da sayısı artmıştır. Bunun sonucunda insanlar çok daha fazla kaybetmeye başlamışlardır.\" diye konuştu.
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Yüksel, kripto paraların finans sektörü için devrim niteliğinde bir gelişme olduğunun altını çizerek, kripto ürünlerin gelecekte de finans sektöründe çok önemli role sahip olacağını belirtti.
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Önemli olanın kripto paraların finans sektörüne getirdiği faydalara odaklanmak olduğunu anlatan Yüksel, \"Bu durum finans sektörünün daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede ülke ekonomileri de daha sağlam bir şekilde gelişebilecektir.\" dedi.
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Yüksel, kripto paraların spekülatif gelir kaynağı olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:
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\"Diğer bir deyişle, kripto paralar düşük fiyattan alınıp yüksek fiyata satılarak kısa yoldan yüksek kar elde edilen araçlar olarak anlaşılmamalıdır. Bu durum insanların çok yüksek miktarlarda zarar etmelerine sebebiyet verebilir. Öte yandan, ölü coinlerin de artması bu ürünlerin imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Kripto paraların insanların gözünde zarar edilen ürünler olarak görülmesi bu ürünlerin faydalarına da gölge düşürecektir.

Bu çerçevede, kripto paraların kontrolsüzce büyümesinin önüne geçilmelidir. Bu bağlamda, ülkelerin bu problemin çözümüne yönelik acilen önlemler almaları gerekmektedir.

Etkin bir denetim mekanizmasının oluşması bu sürecin daha başarılı bir şekilde yönetilebilmesine yardımcı olacaktır. Bu mekanizma ile her isteyen kripto para üretemeyecektir. Böylece, kalitesi düşük kripto ürünlerin ortaya çıkması engellenecektir. Bu durum da ileride ölü coinlerin meydana gelme ihtimalini azaltacaktır.\"
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Son yıllarda popüler yatırım araçlarından biri haline dönüşen kripto paralarda büyük çöküş devam ederken yapılan bir araştırma ise söz konusu alanın ne kadar güvensiz olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunurken, 1700'den fazla coinin ise piyasadan yok olduğu ortaya çıktı.
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