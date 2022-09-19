SpaceX 54 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yeni Starlink uyduları fırlatmaya devam ediyor. Son olarak Falcon 9 roketi ile 54 Starlink uydusu daha başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

Starlink 4-34 görevinde yer alan 60 metre yüksekliğindeki Falcon 9 roketi, 5 günlük gecikmenin ardından Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Falcon 9 roketinin üst bölümünün kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırdığı öğrenildi.

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180'İNCİ FIRLATMA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Son uçuş, SpaceX’in 180. fırlatması olarak kayıtlara geçerken, 2022 yılında tamamlanan görev sayısı da 42’ye ulaştı. Starlink 4-34 görevi çerçevesindeki fırlatma geçtiğimiz Salı gününden bu yana 5 gün boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

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HEDEF UZAY TAŞIMACILIĞININ MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX; Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.