Teknoloji SpaceX 54 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
BİLİM

SpaceX 54 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 5 günlük gecikmenin ardından 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlattı.

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Haber Merkezi Diğer
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
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Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yeni Starlink uyduları fırlatmaya devam ediyor. Son olarak Falcon 9 roketi ile 54 Starlink uydusu daha başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

Starlink 4-34 görevinde yer alan 60 metre yüksekliğindeki Falcon 9 roketi, 5 günlük gecikmenin ardından Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Falcon 9 roketinin üst bölümünün kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırdığı öğrenildi.

Elon Musk ile Twitter arasındaki kriz büyüyor: Şirket ikiye bölündü
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Elon Musk ile Twitter arasındaki kriz büyüyor: Şirket ikiye bölündü

180'İNCİ FIRLATMA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Son uçuş, SpaceX’in 180. fırlatması olarak kayıtlara geçerken, 2022 yılında tamamlanan görev sayısı da 42’ye ulaştı. Starlink 4-34 görevi çerçevesindeki fırlatma geçtiğimiz Salı gününden bu yana 5 gün boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

HEDEF UZAY TAŞIMACILIĞININ MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX; Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.

Elon Musk'tan mektup var: 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için adım atıldı
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öz konusu mektubun, Twitter’ın eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun şirketin sahte hesaplarla ilgili uygulamaları konusunda ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunun ardından gönderilmesi dikkati çekti.
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter'ı satın alma anlaşmasına ilişkin 29 Ağustos'ta yeni bir mektup kaleme aldı.
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Zatko'nun iddialarına dikkat çekilen mektupta, bunların doğru olması halinde Twitter'ın anlaşmanın bazı hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.
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Mektupta, iddiaların anlaşmanın feshi için ilave ve belirgin temeller sunduğu bildirildi.
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Ayrıca, Musk'ın Twitter'ın 'spam' hesapları ölçme yöntemi konusunda şirketin eski güvenlik şefi Zatko'dan bilgi istediği aktarıldı.
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Twitter’ın eski güvenlik şefi Zatko, ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunda şirketin federal yetkilileri spam ve bot hesaplar konusunda yanılttığı iddiasında bulunmuştu.
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Zatko'nun suç duyurusunda, Twitter’ın spam hesapların sayısını azaltmak yerine kullanıcı sayısının artışına öncelik verdiği ve yöneticilerin de günlük kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak 10 milyon dolara varan ikramiyeler kazandığı iddia edilmişti.

Twitter ise suç duyurusunda yer alan iddiaları yalanlamıştı.
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Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.
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Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.
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Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacak.
Elon Musk'tan mektup var: 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için adım atıldı
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için yeni bir mektup gönderdi.
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