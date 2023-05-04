SpaceX 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX tarafından geliştirilen ve Mars'a insan taşınması hedeflenen 3 milyar dolarlık Super Heavy, fırlatmadan kısa bir süre sonra infilak etti. Hayal kırıklığına neden olan gelişmeyle ilgili açıklama yapan SpaceX, patlamanın roketin üzerinde durduğu uzay aracından ayrılamadığı için gerçekleştiğini bildirdi.