SpaceX açıklama yaptı: Super Heavy'nin patlama nedeni belli oldu

Super Heavy
SpaceX
’in Starship roketi test uçuşunda başarılı olamadı. Ertelenen ilk kalkış sonrası bugün sorunsuz şekilde havalanan uzay aracı, üçüncü dakikada gerçekleşmesi beklenen ayrılma esnasında infilak etti.
SpaceX güçlendiricinin roketin üzerine oturan uzay aracından ayrılmasının başarısız olduğu belirtildi. Bununla birlikte güçlendiricinin 33 motorundan bazılarının ateşlenmediği görüldü.
"Planlanmamış hızlı bir sökülme yaşandı"
"Planlanmamış hızlı bir sökülme yaşandı"
SpaceX testten kısa bir süre sonra açıklama yaptı. Atılan tweette
"Uçuş testi yeterince heyecan verici değilmiş gibi, Starship aşama ayrılmasından önce planlanmamış hızlı bir sökülme yaşadı. Ekipler verileri incelemeye ve bir sonraki uçuş testimiz için çalışmaya devam edecekler."
denildi.
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1 saat önce