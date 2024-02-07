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Teknoloji

SpaceX duyurdu: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş saati belli oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların, TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının hedeflendiği açıklandı.

08:12 - 7/02/2024 Çarşamba
DHA
Alper Gezeravcı.
Alper Gezeravcı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu. SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.


SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor.


#Alper Gezeravcı
#SpaceX
#Dragon Uzay Aracı
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