Spotify'a zam geliyor

Youtube Music gibi muadillerinin piyasaya sürülmesinden sonra fiyat politikalarında çok değişim yapmayan Spotify'ın bu konuda bir güncelleme yapacağı iddiası gündemde.

İsveçli şirketin CEO'su Daniel Ek birçok yenilik ile zenginleştirdikleri Spotify'ın fiyatını da güncelleyebileceklerini söyledi.

Başka ülkelerde şimdiden arttı

Spotify'ın bu açıklamasından sonra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde fiyatını bir dolar bandında artırdığı görüldü.

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Türkiye fiyatları ne durumdaydı?

Türkiye özelinde konuşulan bir fiyat değişikliği şimdilik söz konusu değil. Bugün için Spotify'ın Türkiye'de istediği ücretler ise şöyle:

İlk kez abone olanlar için Premium üyeliğin birinci ayı ücretsiz

Bireysel abonelik abonelik ücreti: 17.99 TL

Duo abonelik ücreti: 23.99 TL (Aynı ailede iki hesap tarafından kullanılma)

Aile abonelik ücreti: 26.99 TL

Öğrenci abonelik ücreti: 8.99 TL

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