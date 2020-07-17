Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Sulardaki kirlenmeyi uydudan tespit edecekler
BİLİM

Su kalitesini uydudan takip edebilecek sistem

Sulardaki kirlenmeyi uydudan tespit edecekler

Son günlerin tartışma konularından biri olan suların kirlenmesinin önüne geçebilecek proje Gebze Teknik Üniversitesi'nden geldi. Gebze Teknik Üniversitesinde uydu görüntülerini kullanan makine öğrenimi temelli su kalitesi takip sistemi geliştirildi. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Erchan Aptoula, "Bizim yaklaşımımız ile tüm gölün 5 günde bir su kalitesi haritası üretiliyor. Ne göle gitmeye gerek var ne laboratuvarda analiz yapmaya" diyerek projeyi anlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Suların kirlenmesini önlemek için artık bulunduğu bölgeye gitmeye gerek yok. Uydudan kontrol edilecek bir sistem ile 5 günde bir su kalitesinin haritası üretilecek. Bu sayede yüzeyde gözükmese dahi kirlenme tespit edilip bunun önüne geçilecek.

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ), makine öğrenimi temelli su kalitesi takip sistemi geliştirildi.

  • GTÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin teknolojik değişim ve dönüşümünde ilklere imza atan Gebze Teknik Üniversitesince bilişim tabanlı bir projenin daha başarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Üniversitede uydu görüntülerini kullanarak su kalitesini ölçen makine öğrenimi modeli geliştirildiği bildirilen açıklamada, "Su kaynağından örnek alınmadan düzenli şekilde suyun kalitesinin gözlenebildiği teknoloji, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yürütücülüğünü GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan Aptoula'nun yaptığı projede, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sema Arıman'ın araştırmacı olarak görev aldığı kaydedildi.

GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan Aptoula

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine Türk damgası: 196 isim var
TEKNOLOJİ
Dünyanın en etkili bilim insanları listesine Türk damgası: 196 isim var

Her 5 günde bir su kirliliği haritası yapılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aptoula, TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında geliştirilen modelin performansını göstermek için Kızılırmak Deltası'nda yer alan Balık Gölü'nü seçtiklerini belirtti.

Su kalitesini ölçen makine öğrenimi modelinin, düzenli şekilde uydu görüntülerini kullanıp 5 günde bir güncel su kirliliği haritaları oluşturduğunu kaydeden Aptoula, şöyle devam etti:

  • "Olağan şartlarda, çevre mühendisleri göllere gidip örnek toplayıp laboratuvarda analiz ediyor. Bu hem zaman alıyor hem maliyetli hem de sadece birkaç noktadaki su kalitesi hakkında bilgi veriyor. Kaldı ki birçok göl öyle kolay da ziyaret edilemiyor. Bizim yaklaşımımız ile tüm gölün 5 günde bir su kalitesi haritası üretiliyor. Ne göle gitmeye gerek var ne laboratuvarda analiz yapmaya. Sentinel-2 uydusunun 5 günde bir çektiği görüntüler alınıyor, geliştirdiğimiz makine öğrenimi modeli, 6 farklı kirlilik parametresine göre regresyon gerçekleştirip gölün kirlilik haritalarını yüksek isabetle üretiyor."

Balık Gölü'nün 1998'den beri Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası öneme sahip sulak alan olarak korunduğunu ve ülkedeki kuş türlerinin yüzde 74'üne ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aptoula, "Modeli GTÜ olarak biz geliştirdik. 2017-2019 arasında gölden örnek toplama ve analiz etme görevini Sema hoca ve ekibi gerçekleştirdi." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Aptoula, çevre kirliliği ve çevre koşullarının en kolay şekilde bilinip kontrol edileceği bu modelin çıktılarının "https://sites.google.com/view/waterqualitymap/" adresinden incelenebileceğini ifade etti.

Ev işlerinizi sizin yerinize yapacak robot: Stretch
TEKNOLOJİ
Ev işlerinizi sizin yerinize yapacak robot: Stretch
Abone Ol Google News
Kanserle mücadelede yeni keşif

Kanserle mücadelede yeni keşif

​Türk bilim insanları 'uyuyan hücrelerin' şifrelerini çözdü.
Lionel Messi Barcelonadan ayrılacak

'Lionel Messi
Barcelona'dan ayrılacak'

​'Bir şeyler değişmeli' dedi görüştüğü kulüp ortaya çıktı.
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkler İHAlarla oyun değiştiriyor, örnek almalıyız

29 yaşında bıraktı

29 yaşında bıraktı

Fenerbahçe'nin istediği Andre Schürrle futbola veda etti.

Yarın büyük gün

Yarın büyük gün

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alan havadan görüntülendi.
PKK eliyle <br>CHP zulmü

PKK eliyle
CHP zulmü

​Mersin'de belediyenin eski kadrolarına mobbing uygulanıyor.
Emekliye bayram erken geldi

Emekliye bayram erken geldi

​Kurban Bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.