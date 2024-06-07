Tarih ve saati belli oldu: Türk astronot Atasever'in uzay yolculuğu Kayseri'de canlı yayınlanacak

Başkan Büyükkılıç, ayrıca güne özel etkinlikler kapsamında canlı yayında uçuşun izlenmesinin yanı sıra gökyüzü bulmacası, roket devresi ve astronomi söyleşileri etkinlikleri düzenleyeceklerini duyurdu. Uzaya gidecek ikinci Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever'in 8 Haziran 2024'te gerçekleştireceği yörünge altı uçuşunun yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanırken bu uçuşta Atasever'i taşıyacak

“VSS Unity”