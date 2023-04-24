“Tarımda yabanileşmeye son” diyen öğrenciler TEKNOFEST finalinde

“Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) Yarışması, insansız kara araçları ile tarım teknolojileri geliştirme yarışması. Yarışmacılar karada hareket eden robotlar ile tarımda verimliliği artırma projeleri geliştiriyor ve otonominin tarım alanındaki katkılarını keşfediyor. "Tarımda yabanileşmeye son” felsefesiyle çıktığımız bu yolda, 3 boyutlu tasarım programlarını kullanarak aracımızın fiziki görünümünü çizip ardından aracın arazi şartlarına uygunluğu üzerine analizlerini gerçekleştirdik. Otonom bir araç olduğundan projedeki amacımız gerekli yazılım dilini kullanarak haberleşme ve iletişimi sağlayıp haritalama ve ot tespiti yapmak."