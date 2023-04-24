“Tarımda yabanileşmeye son” diyen öğrenciler TEKNOFEST finalinde

İnsansız Kara Aracı
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, 41 ana yarışma 102 farklı kategoride düzenlenecek. Festivalde adını finale yazdıran takımlar ise belirlenmeye başladı. Beykent Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu proje ekibinin tasarladığı, karada hareket eden robotlarla tarımda verimliliği artırmayı amaçladığı Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) finale kaldı. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül verileceği bildirildi.
"Haritalama ve ot tespiti yapıyor"
Takımları hakkında konuşan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Takımımız, mekanik tasarımı, geliştirilen elektronik kartları, otonom yazılımı ile özgünlük ve yerlilik adı altında şartları zorladı” ifadelerini kullanarak yarışma hakkında bilgi verdi.
Butur, konuşmasına şöyle devam etti: