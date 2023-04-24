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Teknoloji

“Tarımda yabanileşmeye son” diyen öğrenciler TEKNOFEST finalinde

Beykent Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu proje ekibi, TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) finalisti oldu. Öğrenciler, “Tarımda yabanileşmeye son” düşüncesiyle, karada hareket eden robotlarla tarımda verimliliği artırmayı amaçlıyor.

09:33 . 24/04/2023 Pazartesi
DHA
İnsansız Kara Aracı

İnsansız Kara Aracı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, 41 ana yarışma 102 farklı kategoride düzenlenecek. Festivalde adını finale yazdıran takımlar ise belirlenmeye başladı. Beykent Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu proje ekibinin tasarladığı, karada hareket eden robotlarla tarımda verimliliği artırmayı amaçladığı Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) finale kaldı. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül verileceği bildirildi.

"Haritalama ve ot tespiti yapıyor"

Takımları hakkında konuşan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Takımımız, mekanik tasarımı, geliştirilen elektronik kartları, otonom yazılımı ile özgünlük ve yerlilik adı altında şartları zorladı” ifadelerini kullanarak yarışma hakkında bilgi verdi.

Butur, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) Yarışması, insansız kara araçları ile tarım teknolojileri geliştirme yarışması. Yarışmacılar karada hareket eden robotlar ile tarımda verimliliği artırma projeleri geliştiriyor ve otonominin tarım alanındaki katkılarını keşfediyor. "Tarımda yabanileşmeye son” felsefesiyle çıktığımız bu yolda, 3 boyutlu tasarım programlarını kullanarak aracımızın fiziki görünümünü çizip ardından aracın arazi şartlarına uygunluğu üzerine analizlerini gerçekleştirdik. Otonom bir araç olduğundan projedeki amacımız gerekli yazılım dilini kullanarak haberleşme ve iletişimi sağlayıp haritalama ve ot tespiti yapmak."



#TEKNOFEST
#İKA
#Serhat Butur
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