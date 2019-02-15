TEKNOFEST için geri sayım başladı

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, geçtiğimiz yıl 20-23 Eylül tarihleri arasında 3. Havalimanında düzenlenmişti. Ayakları yere basmayan festival olarak adlandırılan TEKNOFEST, geçtiğimiz yıl toplamda 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamış ve büyük ilgi toplamayı başarmıştı. Şimdi ise ikincisi düzenlenecek olan etkinlik için tarih belli oldu.

TEKNOFEST 2019 BASIN TOPLANTISI İLE DUYURULDU!

Dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. Albayrak Medya olarak basın sponsorluğunu üstlendiğimiz TEKNOFEST 2019'a bir milyon ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

13 Şubat’ta Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesinde gerçekleşen tanıtım toplantısı ile TEKNOFEST 2019 duyuruldu.

Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin 13 Şubat 2019 Çarşamba günü Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesinde gerçekleşen tanıtım toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih KACIR, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk BAYRAKTAR ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk BAYRAKTAR, proje paydaşları ve diğer davetlilerin katılımlarıyla düzenlendi.

TEKNOFEST 17-22 EYLÜL’DE ATATÜRK HAVALİMANI PİSTLERİNDE DÜZENLENECEK!

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle hayata geçen festivalin 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanında gerçekleştirileceği açıklandı.

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Teknofest 2019’un medya paydaşları ise sırasıyla AA, Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya.

TEKNOFEST 2019’DA 14 FARKLI KATEGORİDE YARIŞMA DÜZENLENECEK!

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2019’da 14 farklı kategoride yarışma düzenlenecek. 2 milyon TL’ye varan para ödülü verilecek olan yarışmalar için başvurular başladı ve başvurular için 28 Şubat 2019 son tarih olarak belirlendi.

TEKNOFEST 2019'da düzenlenecek yarışmaların son başvuru tarihi 28 Şubat olarak açıklandı.

İşte TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalar;

lköğretim, Ortaöğretim ve Üzeri için:

- Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması

- İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

- Uçan Araba Tasarım Yarışması

TEKNOFEST 2019 kapsamında lise, üniversite ve üzeri için için düzenlenecek yarışma kategorileri duyuruldu.



Lise, Üniversite ve Üzeri için:

- İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

- Roket Yarışması

- Robotik Fetih 1453 Yarışması

- Robotik Yarışmaları

- Savaşan İHA

- Yapay Zeka

TEKNOFEST 2019 kapsamında Üniversite ve Üzeri için düzenlenecek yarışmaların listesi duyuruldu.



Üniversite ve Üzeri için:

- Efficiency Challenge / Robotaksi Yarışması

- İnsansız Hava Aracı Yarışması

- Model Uydu Yarışması

- Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması

- Turbofan Motor Tasarım Yarışması

- Sürü İHA Simülasyon Yarışması

SELÇUK BAYRAKTAR TEKNOFEST 2019 LANSMAN TOPLANTISINDA KONUŞTU!

TEKNOFEST 2019 lansman toplantısına katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuşma yaptı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rüyamız olan Teknofest, havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekibimizin vizyonu, paydaşlarımızın katkıları ve milletimizin teveccühü ile gerçek oldu. Milli Teknoloji Hamlesi, Teknofest sayesinde yüzbinlerce genç ile buluştu.

Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul’da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz.

Buradan genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum.

Gençlerimizden yarışmalara katılmalarını, medyamızdan dünyaya açılabilmemiz için desteğini, aziz milletimizden de yine en değerlisi olan gönlünü ortaya koymasını istiyoruz.

İnanıyorum ki ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin devam etmesi için desteklerini esirgemeyeceklerdir.

Teknofest ekibi adına tüm milletimizi, geleceğin aydınlık Türkiye’sini kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaları için davet ediyorum.

Destek veren tüm paydaşlarımız ve medya mensuplarına bizimle birlikte oldukları için tekrar teşekkür ediyorum.

Teknofest 2019’un vatanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

OYNAT 01:52 Selçuk Bayraktar'dan eğlenceli Teknofest tanıtımı BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Teknofest'in tanıtımını eğlenceli bir şekilde aktardı.

TEKNOFEST 2018 ZİYARETÇİ AKININA UĞRAMIŞTI!

Geçtiğimiz yıl 20-23 Eylül tarihleri arasında 3. Havalimanında düzenlenen dünyanın ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 4 gün boyunca toplamda 550 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan TEKNOFEST 2018 etkinliğine katışmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2018’i ziyaret etmişti.

TEKNOLOJİ Teknofest hedef büyülttü

FOTOĞRAF 16 TEKNOFEST'in ilk günü Türk Yıldızları bir gösteri düzenledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları birbirinden tehlikeli şovlarıyla festivale katılan vatandaşları hayran bıraktı. İzleyenler cep telefonlarıyla muhteşem gösteriyi görüntüledi. Türk Yıldızları, yaptıkları şovla üçüncü havalimanına adeta imzalarını attı. . . . . . . . . . . . . . Yine nefes kestiler: Türk Yıldızları TEKNOFEST'te Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST'te gösteri yaptı. Festivale katılanların nefeslerini kesen gösteri hayran bıraktı.

