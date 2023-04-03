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Teknoloji

TEKNOFEST 2023 için geri sayım başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanında milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan TEKNOFEST 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl Samsun merkezli olarak Karadeniz genelinde düzenlenen TEKNOFEST’i toplamda 1 milyon 250 binden fazla kişi ziyaret etmişti.

12:47 . 3/04/2023 Pazartesi
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TEKNOFEST İstanbul

TEKNOFEST İstanbul

Cumhuriyetimizin 100. yılında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençlerimizi #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji yarışmalarında da bir araya getiren TEKNOFEST’te bu yıl  41 ana yarışma - 102 farklı kategoride düzenlenecek.

Yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği veriliyor. Geçtiğimiz yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 6. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olacak.

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenecek 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.


#TEKNOFEST 2023
#TEKNOFEST
#istanbul
25 dakika önce
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