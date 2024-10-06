TEKNOFEST Adana 1 milyon 100 bin ziyaretçi ağırladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti. Hükümet olarak TEKNOFEST'in yanında olduklarını vurgulayan Bolat, Türkiye'nin teknolojide sağladığı ilerlemeye dikkat çekti. Bolat, ''Daha alacak çok mesafelerimiz var ama TEKNOFEST Türkiye'nin teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayindeki elde ettiği başarının simgesi ve halkımızın akın akın ziyaret ettiği büyük bir organizasyonun sembolünün adı haline geldi. Türkiye inşallah önümüzdeki süreçte teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayinde daha büyük başarılar elde edecek.'' ifadelerini kullandı.