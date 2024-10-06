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TEKNOFEST Adana 1 milyon 100 bin ziyaretçi ağırladı

TEKNOFEST Adana 1 milyon 100 bin ziyaretçi ağırladı

20:596/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
AA
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TEKNOFEST Adana
TEKNOFEST Adana

Adana'da T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Adana, bugün (6 Ekim) itibariyle sona erdi. Etkinliği ziyaret eden vatandaşların sayısı 1.1 milyonu buldu.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.


TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival tamamlandı.


İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar çok sayıda alanda projelerin sergilendiği festival, 5 günde 1 milyon 100 bin kişi tarafından gezildi.


Ziyaretçiler arasında, çocukların festival coşkusunu yaşaması için başlatılan "Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" projesine katılan 40 bin öğrenci de yer aldı.


Ticaret Bakanı Ömer Bolat TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti: Türkiye'nin başarısının simgesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti. Hükümet olarak TEKNOFEST'in yanında olduklarını vurgulayan Bolat, Türkiye'nin teknolojide sağladığı ilerlemeye dikkat çekti. Bolat, ''Daha alacak çok mesafelerimiz var ama TEKNOFEST Türkiye'nin teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayindeki elde ettiği başarının simgesi ve halkımızın akın akın ziyaret ettiği büyük bir organizasyonun sembolünün adı haline geldi. Türkiye inşallah önümüzdeki süreçte teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayinde daha büyük başarılar elde edecek.'' ifadelerini kullandı.

#TEKNOFEST
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