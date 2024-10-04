Üçü bir yerde: Adana sıcağına Teknofest rüzgarı

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunulurken başta gençler olmak üzere ziyaretçiler aracın farklı özelliklerini inceledi. Pek çok yeni teknolojinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen Togg'un ilk sedan modeli T10F de görücüye çıktı. Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. Araç, etkinlik alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. TEKNOFEST alanının ziyaretçilerinden 12 yaşındaki Mert Demirtaş, "Togg'un T10F modeli gördüğüm en iyi araçlardan biri. Buraya sadece Togg'u görmeye gelmedim ama onu görmek bile bana yetti. İlk gördüğümde zaten 'Büyüyünce alacağım' dedim, kafaya koydum. En güzel araçlardan biri." dedi.