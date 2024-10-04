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Üçü bir yerde: Adana sıcağına Teknofest rüzgarı

Üçü bir yerde: Adana sıcağına Teknofest rüzgarı

04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Bu yıl Adana’da kapılarını açan TEKNOFEST’te ANKA III, halka açık ilk uçuşunu yaptı. HÜRKUŞ ve HÜRJET'in kolunda uçan ANKA III, ilgiyle izlendi. 100'ün üzerinde ülkeden katılım olan festivalde Togg’un ilk sedan modeli T10F de ilk kez görücüye çıktı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Adana'nın sıcağı TEKNOFEST'in rüzgarıyla birleşti. Yarışmacı sayısı da 80 kat arttı” dedi.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde de ilgi gördü. Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer aldı.


790 BİN TAKIM YARIŞIYOR

Ziyaretçiler, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini takip etti. Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişinin başvurduğu teknoloji yarışmalarında dereceye girenler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Festivalde ayrıca, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) yapıldı.


100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDEN KATILIMCI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, ilk yarışmadan bugüne kadar yarışmacı sayısının 80 kat arttığını söyledi. Görgün, "Adana'nın sıcağı TEKNOFEST'in rüzgarıyla birleşti. TEKNOFEST 2018 yılında ilk defa düzenlendiğinde 14 farklı alanda başlamıştı ve 20 bin yarışmacı vardı. Bugün 50 farklı alanda ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacının katıldığı bir festivale dönüştü. Bir hayal, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivalinin oluşmasına vesile oldu." dedi.


HER SENE YENİ YARIŞMA

İlk yarışmadan bugüne yarışmacı sayısının yaklaşık 80 kat arttığına dikkati çeken Görgün, "100'ün üzerinde ülkeden yarışmacı katılımcılar oldu. Her sene hem yurt içi hem yurt dışından yarışma takımları ve öğrenciler artıyor. Biz de her sene yeni yarışmalar ekleyerek katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulak

Milli haberleşme teknolojisi ULAK

TEKNOFEST kapsamındaki Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın yürütücülüğünü yapan ULAK Haberleşme, Adana'da ziyaretçilere tanıtılıyor. ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, "Ülkemizde 5G'ye geçiş, 2025 yılında ihalesi, 2026 yılında uygulaması şeklinde olacak. Bu süreçte uçtan uca, yerli ve milli haberleşme çözümleriyle ULAK Haberleşme olarak 5G'yi gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz." bilgisini verdi.


GÖKBEY gün sayıyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in ilk teslimatının kısa sürede yapılacağını duyurdu. Demiroğlu, "Bu ay içinde, belki 29 Ekim'de veya daha önce göreceğiz." diye konuştu.

YENİ Togg görücüye çıktı

  • Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunulurken başta gençler olmak üzere ziyaretçiler aracın farklı özelliklerini inceledi. Pek çok yeni teknolojinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında, gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen Togg'un ilk sedan modeli T10F de görücüye çıktı. Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. Araç, etkinlik alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. TEKNOFEST alanının ziyaretçilerinden 12 yaşındaki Mert Demirtaş, "Togg'un T10F modeli gördüğüm en iyi araçlardan biri. Buraya sadece Togg'u görmeye gelmedim ama onu görmek bile bana yetti. İlk gördüğümde zaten 'Büyüyünce alacağım' dedim, kafaya koydum. En güzel araçlardan biri." dedi.
Anka III

Gözler ANKA III'te

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi. HÜRKUŞ ve HÜRJET'in kolunda uçan ANKA III, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. İlk uçuşunu Aralık 2023'te gerçekleştirilen ANKA III, 1 saat 10 dakika havada kalmıştı.









#teknofest
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#Yerli teknoloji
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#hürjet
#anka

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