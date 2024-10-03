TEKNOFEST bir kez daha rekor tazeledi

TEKNOFEST bu yıl kapılarını Adana’da açtı. Teknoloji devleri ve üniversitelerin de aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla düzenlenen festivalin açılışında konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bu yıl 1 milyon 600 binden fazla genç teknoloji yarışmalarına başvurdu. Bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık” dedi.
Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçilere kapılarını açtı.
PAZAR GÜNÜ SON
Kentte ilk kez organize edilen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor. Festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve ATAK helikopterinin gökyüzüyle buluştuğu festival ilk günden binlerce kişiyi ağırladı. 4 gün sürecek festivalde 50 yarışmada, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı yer alacak.
ANKA III İLK DEFA GÖSTERİ YAPACAK
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin ilk gününde yaptığı açılış konuşmasında, bu yıl bir kez daha kendi rekorlarını kırdıklarını aktararak, sözlerini "2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. 2018'den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu. Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık." dedi. Bayraktar, "Bu yıl Bayraktar TB3 ve TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA III halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacak" bilgisini de paylaştı.
GİRİŞİMCİLİK FABRİKASI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı'nda Türk milletinin devri, Türk gençliğinin çağı yeniden başlıyor. Artık, el memleketlerine bakıp da gıpta eden değil; hayalleriyle, fikirleriyle, projeleriyle ülkesinin güçlü yarınlarını inşa eden bir Türk gençliği var. TEKNOFEST yarışmalarımızla, 100 bin teknogirişim hedefimize giden yolda, geleceğin teknoloji girişimleri işte burada doğuyor. Bu yarışmalar, Türkiye'nin girişimcilik fabrikası haline geldi. Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin geleceği burada, bu meydanda yazılıyor."
BU YOLDA YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise TEKNOFEST ruhunun gençlere potansiyellerini gösterdiğini belirterek, "Unutmayın gençler. Bu yolda yalnız değilsiniz " dedi.
BARKAN 2 görücüye çıktı
- Otonom insansız kara aracı "BARKAN 2", TEKNOFEST Adana'da sergileniyor. HAVELSAN tarafından yürütülen "dijital birlik" konseptinin karadaki unsurlarından biri olarak geliştirilen insansız otonom kara aracı "BARKAN 2", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı standında ziyaretçilerden ilgi gördü. HAVELSAN Sopt AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, 5 yıl önce test aracı olarak geliştirilen BARKAN'ın, Türk savunma sanayisinin önemli parçası haline geldiğini söyledi. Özçelik, şöyle konuştu: "BARKAN'ın ikinci versiyonu çok daha atik, dinamik, kabiliyetli araç olarak şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin envanterinde bulunuyor."
TB3 SİHA Akıncı'yla beraber uçtu
- Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI SİHA ile kol uçuşu yaptı. TB3'ün uçuşu alandakiler tarafından ilgiyle izlendi. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, 24 saatten fazla havada kalabiliyor.