TEKNOFEST bir kez daha rekor tazeledi

Gazeteci Adem Metan, ilk kez kapılarını Adana'da açan Teknofest döneminde otellerin yaptığı fırsatçılığı deşifre etti. Metan, sosyal medya hesabından "Adana’da gecelik otel fiyatı 27.200 lira!" başlığıyla yayınladığı videoda bir otelle, rezervasyon için yaptığı görüşmeye yer verdi. Resepsiyon yetkilisiyle yaptığı görüşmede, 2 oda için gecelik 54 bin lira istendiği anları kayıt altına aldı. Resepsiyon yetkilisinede telefonda tepki gösteren Metan, yaşadığı olayla ilgili duygu ve düşüncelerini, "Teknofest için Adana'dayız, teknolojiye ve gençlere yönelik böylesine önemli bir etkinlikte bulunmak gurur verici. Ancak otel fiyatları tam bir fırsatçılık örneği! İki oda için gecelik 54.000 TL, bir odanın geceliği 27.200 TL’ye geliyor. Böylesi astronomik rakamlar hem misafirperverliğimize hem de bu tür etkinliklerin ruhuna yakışmıyor. Bu fırsatçılığın bir son bulması lazım." sözleriyle dile getirdi.