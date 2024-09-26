Seri üretime az kaldı

İnsansız savaş uçağı Kızılelma’nın üretim prototipi dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Gelişmeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu. Kızılelma’nın bu yıl seri üretime başlaması bekleniyor.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri sürüyor. İlk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra insansız savaş uçağının aviyonik mimarisinde de geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi.
BAYRAKTAR YÖNETTİ
Temmuzda Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne getirilen üretim prototipi KIZILELMA PT-3, emniyet bağları ile motor çalıştırma testini geçip otomatik taksi, koşu ve teker kesme testlerini tamamladı. KIZILELMA dün de ilk uçuş testini icra etti. Kritik testi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla yapıldı.
VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN
Selçuk Bayraktar bu gelişmeyi sosyal medya hesabından “Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan üçüncü prototipi, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” mesajıyla duyurdu. Üretim prototipinin testleri tamamlanıp planlandığı gibi bu yıl içinde seri üretime başlanacak.