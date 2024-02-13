TEKNOFEST helikopter tasarım yarışmasına başvurular devam ediyor

Yarışmaya lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Tasarımda hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak bu ayrıcalıklı yarışmada birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 60 bin TL olarak belirlendi.