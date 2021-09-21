TEKNOFEST'in sürpriz konuğu Aziz Sancar

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu sabah itibarıyla başladı. 26 Eylül'de sona erecek festival, bu yıl bir dizi sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlik öncesinde Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kısa bir bilgilendirme yaptı.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

TEKNOFEST'te çok sürpriz ve renkli gösteriler olacağını belirten Bayraktar, "Dünyada ilk defa hem insansız hem insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak. Yani Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak" dedi.

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Selçuk Bayraktar

AZİZ SANCAR DA TEKNOFEST'TE

Festivaldeki bir diğer sürprizin Aziz Sancar'ın katılımı olacağını bildiren Selçuk Bayraktar, "Nobel ödüllü, Anadolu'nun bağrından çıkmış Türk bilim adamı Aziz Sancar şereflendirecek festivalimizi. Teknolojinin şampiyonlarına Cumhurbaşkanımızla birlikte ödül verecek. Bunlar önemli sürprizlerimiz. Bunların yanında başka sürprizler de bekliyor, onları da günü geldikçe açıklamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KARABAĞ ZAFERİ KATILIMI ARTTIRDI

Bu yıl TEKNOFEST'e Azerbaycan'dan önceki yıllardan daha fazla katılım olduğunu belirten Bayraktar, özellikle Karabağ zaferinden sonra katılımın arttığını söyledi. Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da da 2022'de TEKNOFEST düzenleneceğini belirtti.

TEKNOFEST'E GİDECEKLER DİKKAT

Etkinliğe ulaşımla ilgi tavsiyelerde de bulunan Bayraktar, metronun bakım nedeniyle alana kadar gelmediğini, bu nedenle ring seferleri düzenleneceğini ifade etti. Bayraktar ayrıca 10 binin üzerinde bir araç park kapasitesinin ziyaretçiler için oluşturulduğunu bildirdi.

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da ring seferleri için Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri olacağını belirtti.