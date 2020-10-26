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Teknoloji TEKNOFESTte birinci oldular yeni hedef uçan arabalarını hayata geçirmek
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TEKNOFEST'te birinci oldular yeni hedef uçan arabalarını hayata geçirmek

Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda birinci seçilen 3'ü üniversite öğrencisi 2'si mezun 5 genç, "Turna" adını verdikleri tasarımlarını hayata geçirmeyi hedefliyor. Katlanabilir tasarım ile yarışmaya katılan gençlerin tasarladığı araba yer açısından da son derece işlevsel.

Haber Merkezi AA
Prototip
Prototip

Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında, Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda birinci seçilen 3'ü üniversite öğrencisi 2'si mezun 5 genç, "Turna" adını verdikleri tasarımlarını hayata geçirmeyi amaçlıyor.

  • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Makine Mühendisliği Bölümünden Furkan Karaboğa kaptanlığında, Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan Bünyamin Aktaş, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Makine Mühendisliği programları çift ana dal mezunu Duygu Kolcu, İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Oktay Ayaz ve Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Yaren Emre'den oluşan "Turna Teknik Takımı", geçen yıl 7'nci oldukları yarışta bu sene zirvede yer aldı.

ASELSAN ve BAYKAR mühendisleri tarafından birinciliğe layık görülen 2 kişi kapasiteli ve elektrikli uçan araba tasarımını yapan ekipten Furkan Karaboğa, BAYKAR'da uzun dönem staja kabul edildi.

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AA
Proje başındaki gençler

Döner kanatlı uçan arabayı BTÜ atölyelerinde tasarlayan gençlerden Bünyamin Aktaş, yaptığı açıklamada, diğer tasarımlar bir piste ihtiyaç duyduğu için şehir içi ulaşımda pek çözüm olmadığını söyledi.

Katlanabilir rotorlu tasarımla yarışmaya katıldıklarını belirten Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rotor kollarının katlanması diğer araçlardan ayrılan bir özellik. Bir kişi başka bir şehirdeki toplantısına yetişmek zorunda diyelim. Karadan bunu sağlayamıyor ama aracımız 36 dakikalık uçuşla bu görevi yerine getirebiliyor. Saatte 325 kilometre azami hızı olduğu için yeterli sürede kişiyi yerine ulaştırabiliyor.

Aracın pervanelerini 2 aylık süreç sonunda tasarladık, belli bir motor seçtik, buna göre analizleri yaptık. İstediğimiz etkiye ulaştıktan sonra statik kısma geçtik. Kompozit malzemeler seçildi, ona göre çizimler yapıldı. Otonom sistemin algoritması üzerine çalışmalar yapıldı. Aracın tasarımı ya kendimiz tarafından ya da piyasada bulunan belli çözümler tasarımımıza entegre edilerek ortaya çıkarıldı."

Tasarım aşamasından üretim aşamasına geçmek istediklerini dile getiren Aktaş, araştırmaları neticesinde test süreleri dahil 200 bin dolarlık maliyetle aracı çalışabilir duruma getirebileceklerini anlattı.

AA
Hız kesmeden çalışıyorlar

"Terörle ve yangınla mücadelede kullanılabilir"

Rotor kanatlarının katlanabilmesiyle aracın trafikte rahatça seyredebileceği bilgisini veren Aktaş, günün koşullarına göre yaptıkları tasarımla başarıya ulaşmalarında, üniversitedeki hocalarıyla iletişimlerinin kuvvetli olmasının büyük etkisi bulunduğunu ifade etti.

  • TEKNOFEST'in, hayallerini çok etkilediğini vurgulayan Aktaş, "Havacılık, endüstri anlamında da öncü teknolojilerden biri. Şu anda takımdan bir arkadaşımız BAYKAR'da uzun dönem staj yapıyor. Sektörde kendi firmamızı kuramasak bile bu alanda ilerlemeyi düşünüyoruz. BAYKAR ve TAİ gibi şirketlerde çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz." dedi.

Aktaş, tasarladıkları aracın 200 kilogram hatta içindeki koltukların çıkarılması durumunda 300 kilogram ağırlığa kadar faydalı yük taşıyabileceğini belirtti.

Aracın, terörle ve yangınla mücadelede kullanılabileceğine değinen Aktaş, "Kargo çok önemli, kargo üzerine çalışmalar var insansız hava araçları üzerine. Uçan arabalar birden fazla uygulama alanına sahip. Havacılık kuruluşlarının standartları var, insanın kullanacağı bir araç olursa kullanacak kişilerin pilotaj eğitiminden geçmesi gerekiyor. Bizim tasarımımızda kişi araca geliyor, gitmek istediği konumun bilgisini giriyor, bunun arkasında algoritma var, ona göre bir plan çıkartılıyor, o kapsamda araç, sürücü müdahalesine gerek duymadan istenilen yere gidebiliyor." diye konuştu.

AA
Hayata geçirmeyi hedefliyorlar.

Aracın ağırlığını 2 ton olarak hesapladıklarını bildiren Aktaş, karadan hızının saatte 120 kilometre olduğunu, tam şarjla 400 kilometre yol alabileceğini sözlerine ekledi.

Duygu Kolcu ise yeni tip koronavirüs salgını sürecinde takım olarak iyi çalıştıklarını, TEKNOFEST'te final raporuna göre 5'inci sırada yer aldıklarını ancak mücadeleyi bırakmayıp birinciliği kazandıklarını aktardı.

Takımdan sadece 2 kişinin Gaziantep'e gidebildiğini anlatan Kolcu, kendilerine destek olan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, danışman hocaları Dr. Öğr. Üyesi Doruk Erdem Yunus ve Araştırma Görevlisi Abdullah Düzcan'a teşekkür etti.

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