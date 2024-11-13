The Guardian Elon Musk'un X platformundan çekiliyor

İngiltere merkezli The Guardian, ABD seçim sürecindeki içeriklerden duyduğu endişeleri gerekçe göstererek Elon Musk’ın X platformundan resmi hesaplarıyla artık paylaşım yapmayacağını açıkladı.
Guardian gazetesi, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda (eski adıyla Twitter) bulunan resmi hesaplarında paylaşım yapmayı bırakma kararı aldığını duyurdu.
'X toksik bir medya platformu haline geldi'
Guardian'ın açıklamasında, platformda uzun süredir kaygıya neden olan içerikler arasında aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı söylemler olduğu vurgulandı.
ABD başkanlık seçim sürecindeki haber ve paylaşımlarının bu kaygıları artırdığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:
Guardian, X'teki içerik standartları konusundaki endişeleri nedeniyle geçen yıl benzer bir adım atan NPR ve PBS gibi kuruluşlara katılmış oldu.