Elon Musk Beyaz Saray'ı mı istiyor?

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, seçim yarışında zaferini ilan eden Cumhuriyetçi Donald Trump'a yönelik desteğini sürdürüyor. Musk seçim gecesini Trump’ın Florida’nun Mar-a-Lago bölgesindeki evinde izledi.





Trump’ın seçim galibiyeti netleşmeye başladığı sırada, sahibi olduğu X’teki hesabından, " Amerikan halkı, bu gece Donald Trump'a değişim için çok açık bir yetki verdi ” diye yazdı.









Donald Trump da Palm Beach Kongre Merkezi'ndeki zafer konuşmasının bir bölümünü Musk’ı övmeye ayırdı. Yeni başkan, SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketinin tarihi inişini anlattı.





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119 milyon dolardan fazla bağış

Elon Musk, Temmuz ayında Pennsylvania’da bir seçim mitingindeki suikast girişimi sonrası açıktan Trump'a destek vermeye başladı.





Donald Trump’a bağış sağlama amacıyla kurulan bir siyasi örgütlenmenin en önemli destekçileri arasındaydı. Toplam 119 milyon dolardan fazla bağış ta bulundu.





Ülke seçime geri sayarken, çekişmeli eyaletlerde seçmen kaydı yaptırılmasını teşvik etmek için bizzat çalıştı. Seçmen kaydı yaptıracaklara, çekilişle bir milyon dolar ödül vadetmesi çok tartışıldı. Bu çekiliş mahkemeye de taşındı ve bir hakim yasal sorun olmadığına hükmetti.









Musk’ın, bu zaferden kazanacağı çok şey olabilir

Trump’a, ününü, parasını ve sahibi olduğu X platformunu kullanarak destek veren Musk’ın, bu zaferden kazanacağı çok şey olabilir.





Seçilmiş başkan Donald Trump, ikinci döneminde israfı ortadan kaldırmak için Musk’a yönetiminde görev vereceği ni söyledi.





Musk söz konusu girişime, DOGE kısaltması üzerinden "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" adını verdi. DOGE aynı zamanda milyarder iş adamının popülerleştirdiği bir meme ile kripto para biriminin de adı.









Hükümette görev alacak

Trump, daha önce seçimleri kazanması durumunda Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söylemişti.





Musk, Trump'ın hukuki düzenlemeleri azaltarak şirketlerine doğrudan yardım etmesini istediğini açıkça dile getirdi.









Musk ve şirketleri kazanacak

Musk ve şirketleri için potansiyel faydalar oldukça geniş: İşçi yasaları ve çevre koruma yasaları, daha düşük vergi oranları ve Musk'ın roket şirketi SpaceX için daha fazla hükümet sözleşmesi şansı gibi düzenleyici konuların yeni bir Trump döneminde ele alınması muhtemel.





Musk'ın Çin'e derin bir bağımlılığı olduğu, Vladimir Putin ile özel telefon görüşmeleri yaptığı ve hükümet ihalelerinden milyonlarca dolar kazanma ihtimali olduğu öne sürülüyor.









"Yeni bir yıldızımız var: Elon Musk"

Cumhuriyetçi Trump, seçim sürecinde kendisine açık destek veren milyarder iş adamı Elon Musk'tan övgüyle söz etti.





Trump, " Yeni bir yıldızımız var, yeni bir yıldız doğdu: Elon " ifadelerini kullandı. Musk için "O inanılmaz bir adam. Biliyorsunuz, iki haftasını Philadelphia'da, Pensilvanya'nın farklı bölgelerinde kampanya yaparak geçirdi" diye konuştu.





Trump ayrıca, yakın zamanda gerçekleşen bir SpaceX fırlatmasını izlerken "Bunu sadece Elon yapabilir" dediğini hatırlattı.



