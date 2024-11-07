Milyarder iş adamı Elon Musk, Donald Trump’ın en büyük destekçileri arasındaydı ve Beyaz Saray’a dönüşü Musk içinde zafer anlamına gelebilir. Elon Musk, Beyaz Saray'ı mı istiyor? Dünya için projeleri ne? Neden Trump'ı destekledi, hedeflerinde neler var?
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, seçim yarışında zaferini ilan eden Cumhuriyetçi Donald Trump'a yönelik desteğini sürdürüyor. Musk seçim gecesini Trump’ın Florida’nun Mar-a-Lago bölgesindeki evinde izledi.
Donald Trump da Palm Beach Kongre Merkezi'ndeki zafer konuşmasının bir bölümünü Musk’ı övmeye ayırdı. Yeni başkan, SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketinin tarihi inişini anlattı.
119 milyon dolardan fazla bağış
Elon Musk, Temmuz ayında Pennsylvania’da bir seçim mitingindeki suikast girişimi sonrası açıktan Trump'a destek vermeye başladı.
Ülke seçime geri sayarken, çekişmeli eyaletlerde seçmen kaydı yaptırılmasını teşvik etmek için bizzat çalıştı. Seçmen kaydı yaptıracaklara, çekilişle bir milyon dolar ödül vadetmesi çok tartışıldı. Bu çekiliş mahkemeye de taşındı ve bir hakim yasal sorun olmadığına hükmetti.
Musk’ın, bu zaferden kazanacağı çok şey olabilir
Trump’a, ününü, parasını ve sahibi olduğu X platformunu kullanarak destek veren Musk’ın, bu zaferden kazanacağı çok şey olabilir.
Musk söz konusu girişime, DOGE kısaltması üzerinden "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" adını verdi. DOGE aynı zamanda milyarder iş adamının popülerleştirdiği bir meme ile kripto para biriminin de adı.
Hükümette görev alacak
Trump, daha önce seçimleri kazanması durumunda Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söylemişti.
Musk ve şirketleri kazanacak
Musk ve şirketleri için potansiyel faydalar oldukça geniş: İşçi yasaları ve çevre koruma yasaları, daha düşük vergi oranları ve Musk'ın roket şirketi SpaceX için daha fazla hükümet sözleşmesi şansı gibi düzenleyici konuların yeni bir Trump döneminde ele alınması muhtemel.
"Yeni bir yıldızımız var: Elon Musk"
Cumhuriyetçi Trump, seçim sürecinde kendisine açık destek veren milyarder iş adamı Elon Musk'tan övgüyle söz etti.
Trump ayrıca, yakın zamanda gerçekleşen bir SpaceX fırlatmasını izlerken "Bunu sadece Elon yapabilir" dediğini hatırlattı.