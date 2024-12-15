TikTok Türkiye'de 'temizlik' yaptı: 7 milyon video kaldırıldı

"Bu raporda ortaya koyulan sonuçlara göre, Türkiye'de 2024 yılının ilk yarısında toplam 7 milyon 97 bin 236 video topluluk kurallarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. Bu videoların yüzde 98,67'si kullanıcılar tarafından görüntülenmeden önce, yüzde 88,66'sı ise 24 saat içinde kaldırılarak silindi. Raporun öne çıkan verilerine göre, otomatik moderasyon teknolojileri tarafından topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan videoların oranı bir önceki yıla göre yüzde 62'den yüzde 80'e yükseldi. Ayrıca, proaktif tespit oranı yüzde 98,2'yle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Kaldırılan videoların tekrar yüklenme oranı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azaldı."