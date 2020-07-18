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Teknoloji TÜBİTAKtan girişimcilere destek Teknoloji ve yenilik programlarına hibe geliyor
BİLİM

TÜBİTAK teknoloji girişimlerine ne kadar destek verecek?

TÜBİTAK'tan girişimcilere destek: Teknoloji ve yenilik programlarına hibe geliyor

TÜBİTAK, Türkiye'ye katma değer katacak projelere destek verecek. Kurum, yenilikçi fikirleri olan teknoloji girişimlerine ya hibe ya da kredi olarak sermaye desteği verecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu tarafından gerçek ve tüzel kişilere, teknoloji ve yenilik destek programları kapsamında teminat alınmaksızın, hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği ve ön ödeme verilebilecek.

  • TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerçek ve tüzel kişilere destek programları kapsamında TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, teminat alınmaksızın, hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği ve ön ödeme verilebilecek.

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Destek miktarını TÜBİTAK belirleyecek

Mali raporların inceleme ve denetiminin mali müşavirler tarafından yapılacağı destek programları, TÜBİTAK tarafından belirlenecek.

  • Kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik işletmeler ile ulusal ve uluslararası kurumlar, üniversiteler, araştırma kurumları ve fonları) tarafından sahte mali belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının TÜBİTAK tarafından tespiti halinde ödemeler, kuruluştan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek.

Mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin geri alınması sürecinde mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak.

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