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Teknoloji

Türk astronot Alper Gezeravcı ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacak

Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak olan Alper Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.

09:32 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:35 - 22/01/2024 Pazartesi
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Türk Astronot Alper Gezeravcı
Türk Astronot Alper Gezeravcı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak olan Alper Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.


Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. İlk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılması bekleniyor.


İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor. Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara'daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli,Hatay,Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.


Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.



#Alper Gezeravcı
#Türk astronot
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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