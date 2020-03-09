Türk girişimci'den zehirli kimyasallara çözüm

INNODOVE Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğba Akbay, anne sütündeki zehirli kimyasallara karşı dünyada ilk olan bir proje hayata geçirdi.

Tuğba Akbay, Teknopark İstanbul'da çalıştığı proje kapsamında, anne sütünün zehirli kimyasallardan arındırılmasını sağlayan bir filtre geliştirdi. TÜBİTAK 1001 projesi ile anne sütü filtresinin Ar-Ge çalışmaları tamamlanırken, ulusal incelemeler sonucu patenti alınan projenin uluslararası patent (PCT) süreci de devam ediyor.

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Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Akbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının odağında sağlık alanı ve özellikle anne sütünün yer aldığını belirterek, "Çevresel etkiler, ilaçların anneler tarafından bilinçsizce kullanımı veya yan etkileri hakkında bilgi eksikliğinin neden olduğu birçok hastalık genç nesilleri etkiliyor ve sonraki yıllarda oluşabilecek birçok hastalığın temelini atıyor. Sağlıklı bir nesil oluşumu için anne sütü ile ilgili araştırmaların artması önem taşıyor. Ben bu bilinçle akademik araştırmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

Anne sütüne geçen ilaçlar ve bunların bebek üzerindeki yan etkilerine ilişkin bilgi eksikliğinin kendisini bu alanda çalışmalar yapmaya ittiğini aktaran Akbay, şunları kaydetti:

"Anne sütünün birçok bilinmezine ışık tutmak için 27 senelik akademik birikimimi kullanarak anne sütü filtresinin Ar-Ge çalışmalarını tamamladım. Zaman içerisinde bir akademisyenin buluşunun en hızlı şekilde hayata geçişinin akademik girişimcilik ile olabileceğini öğrendim ve Teknopark İstanbul bünyesinde tümü kadınlardan oluşan ekibimle birlikte yer almaya başladık. Her buluşun arkasında yaşanan bir zorluk vardır. Anne sütü filtresinin hikayesi, emzirme döneminde kullanmak zorunda kaldığım ilaçlar yüzünden yaşadığım ikilem ile başladı. Anne sütünü verip ilaç kullanmamak veya ilaç kullanıp bebeğime süt verememek... Ben buluşum ile bu ikilemi ortadan kaldırmayı hedefledim. Hem anneler hastalandığında ilaç kullansın hem de bebeklerine süt verebilsin istedim ve çalışmalarıma başladım."

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- "Dünyada bu alanda çalışan başka bir proje yok"

Prof. Dr. Tuğba Akbay, projenin Ar-Ge çalışmaları tamamlanıp endüstriyel pilot üretim sürecine geçtiklerini, pilot üretim ile birlikte anne sütü filtresinin belgelendirme ve sertifikasyonu için istenen yasal gerekliliklerin de tamamlanmış olacağını bildirdi.

Dünyada bu alanda çalışan başka bir proje bulunmadığını ifade eden Akbay, şöyle devam etti:

"Biz ilkiz ve benzer bir ürün de yok ancak bu olmayacak anlamına gelmiyor tabii... Taklit eden değil, taklit edilen olmak bize güç katacak. Dünyada anne sütünün istenmeyen maddelerden arındırılması için ülkemizin öncü olması, ilk ve milli bir ürün ile dünyada adımızı duyurmamız oldukça önemli. Anne sütü filtresi ile sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullanan ve emziremeyen annelerin yanında, farkında olmadan anne sütüne geçen kimyasal maddelerin de (kozmetikler, gıda katkı maddeleri, zirai ilaçlar vesaire) sütten uzaklaştırılması sağlanacak."

Dünya piyasasında yer almak istediklerini vurgulayan Akbay, "Teknoloji demek çağdaş olmak, güncel olmak demektir. Bu alanda çalışacak kadın girişimcilerin, en büyük desteği, yine üniversitelerimizdeki kadın akademisyenlerden alabileceklerini düşünüyorum. Teknolojik girişimlerinin çok başında olanlara tavsiyem; TÜBİTAK, KOSGEB gibi devlet destekli projeler ile girişimcilik hayatına adım atmaları ve inandıkları yolda yılmadan ilerlemeleridir." diye konuştu.