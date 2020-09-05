Türk şirketten virüslere 4 dakikada çözüm

Elektromekanik mühendisliği alanında 27 yıldır cihazlar geliştiren HTL Teknoloji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüslerini 4 dakikada yok eden ultraviyole (UV) C sterilizasyon cihazları geliştirdi.

Firmanın geliştirdiği asansör tipi, portatif ve hareket duyarlılığına sahip cihazların öne çıkan özelliği ise her bir işletmenin erişebileceği uygun fiyatlarla iç pazara sunulmuş olması...

Amaç yüzey sterilizasyonu sağlamak

HTL Teknoloji ve geliştirdiği cihazlar hakkında bilgi veren HTL Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Naci Sivri, yüksek güvenlikli biyolojik tesisler konusunda anahtar teslimi teknolojiler ürettiklerini, pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte halihazırda geliştirdikleri teknolojileri güncel ihtiyaçlara göre modifiye ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte arkadaşlarımızla oturduk ve 'Türkiye'ye nasıl bir katkımız olabilir?', 'Biz nasıl bir görev üstlenebiliriz?' diye değerlendirdik. 3 konuda çalışmaya karar verdik. Birincisi, mobil teşhis laboratuvarı yapmak istedik. Bunu standart BSL 2 seviyesinde değil, ileride oluşabilecek riskleri öngörerek biyo-güvenlik seviyesi 3 olan bir mobil teşhis konteyneri geliştirdik.

AA Sistem kuruldu.

Bu konuda TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın da desteğini aldık. İkinci olarak, solunum cihazlarında sterilizasyon konusunun önemi dikkatimizi çekti. Özellikle entübe hastalarda bir hastadan diğerine geçişte sekonder enfeksiyon oluşumu ciddi bir risk ve mevcut sistemde bu cihazların sterilizasyonu ancak sökülerek mümkün. Bu da oldukça zaman alıcı. Biz hava yöntemiyle bunu sterilize edecek bir sistem geliştirdik. Yakında tamamlamayı ümit ediyoruz. Üçüncü olarak da pratik, ucuz ve herkesin erişebileceği fiyatta yüzey sterilizasyon sistemleri geliştirdik."

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Sistem harekete de duyarlı

Sivri, 20 yıla yakın süredir UV sistemleri üzerinde çalıştıklarını, bunları mikro-biyoloji laboratuvarlarında ve gıda sanayisinde kullandıklarını anlattı.

HTL Teknoloji'nin, profesyonel olmayan insanların güvenli şekilde kullanabileceği yüzey temizleyiciler geliştirdiğini bildiren Sivri, "Halihazırda edindiğimiz UV tecrübemizi, iç mekanların sterilizasyonunu sağlayan portatif UV cihazlar geliştirmek için kullandık." dedi.

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AA Cihaz 4 dakikada enfekte ediyor.

Taşınabilir ayaklı üniteler ve yüzeye monte sistemler ürettiklerini belirten Sivri, şöyle konuştu:

"Ayaklı, mobil üniteler ve asansör, soyunma kabini ve küçük odalar için kullanılabilecek sistemler geliştirdik. Bunlarda ana felsefe; siz zaman aralığı tercihlerinizi makineye girdikten sonra sistem otomatik olarak devreye giriyor ve mekanın büyüklüğüne göre 10 dakika, 15 dakika ya da daha kısa sürelerde çalışıp otomatik olarak duruyor.

Malumunuz UV C ışınları, zararlı mikroorganizmaları ve özellikle virüsleri öldürür ama insan için ultraviyole C ışınına maruz kalmak oldukça tehlikelidir. O nedenle cihazlarımıza hareket sensörü yerleştirdik. Hareket eden bir nesne gördüğü anda sistem çalışmayı durduruyor."

AA Otellere de yüklemeye başladılar.

Enfeksiyon riskini azaltması planlanıyor

Naci Sivri, UV C ışınlarının, sterilizasyonda çok etkili olduğunu vurgulayarak, "Güneş, hepimize yıllardır sağlık ve enerji verdiği gibi mikrop öldürücü olarak da son derece etkili. Güneşli bir günde ortalama 20-25 mikrojul/cm2 gibi değerler ölçüyoruz.

Biz ihtiyaç durumunda bunun kat kat üzerine çıkabilme imkanına sahibiz ve süreyi ayarlayarak hedef mikroorganizma için öngörülen değer neyse o kadar ışınım sağlayıp mikrobiyolojik ajanların yok edilmesini sağlıyoruz." dedi.

Geliştirdikleri cihazların, Sağlık Bakanlığı'na akredite olmuş bağımsız bir laboratuvar tarafından test edildiğini aktaran Sivri, sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz cihazımızı 2 metreden 4 dakika çalıştırdıktan sonra test kabındaki Kovid-19 virüslerinin yüzde 99,9982'sinin öldürüldüğünü raporladık, belgeledik. Bunun anlamı şu; siz bu sistemi odanıza, işletmenize kurup çalıştırdıktan sonra ışık gören yüzeyleri yüzde 99,99 etkinlikte dezenfekte edebilirsiniz. Mikroptan büyük ölçüde arınabilirsiniz, virüs yükünün azalması da hastalık yapma, enfeksiyon riskini çok büyük ölçüde azaltacaktır."