Türkiye Uzay Ajansı Ay'a gönderilecek uzay aracına ilişkin ilk detayları paylaştı

TUA'nın sosyal medya hesabından, Ajansın 4'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Uzay aracı görselinin yer aldığı paylaşımda, yönlendirilebilir güneş paneli, S-Bant alıcı ve verici yama antenler, sabit güneş paneli, yardımcı itki motorları, ana itki motorları, yıldızizler, yönlendirilebilir X-Bant anteni, yüksek çözünürlüklü kamera gibi bileşenler gösterildi.

TUA'dan edinilen bilgiye göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından tasarlanan uzay aracı iki ayrı modülden oluşacak.

Platform modülü, hem Ay'a ulaşmak için gereken ateşlemelerin yapılması hem de Ay'a ulaştıktan sonra gerçekleştirilecek seyrüsefer, görüntüleme ve bilimsel veri toplama gibi görevlerin yerine getirilmesi için gereken çeşitli alt sistemleri barındırıyor.

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Bunlar, uzay aracı veri kotarma, haberleşme, güç ve yönelim ve yörünge kontrol alt sistemlerinden oluşuyor. Tüm bu alt sistemlerle aracın uçuş ve komuta kontrol yazılımları TÜBİTAK UZAY tarafından geliştiriliyor.

Aracın seyrüsefer sistemleri kapsamında araç yüzeylerinde birçok algılayıcı sistem de bulunacak. Bunlardan yıldızizler, yıldızların fotoğraflarını çekip hafızasındaki haritayla karşılaştırarak aracın hangi yöne baktığını belirleyecek.

Yüksek çözünürlüklü kamerayla 5 kilometre genişlikte bir alandan 1 metreden daha iyi çözünürlükte görüntüler elde edilecek.

Geniş açılı video kamera ile Ay'a transfer, Ay yörüngesi ve yüzeye iniş aşamaları kapsamındaki operasyonlar sırasında çeşitli videolar alınacak.

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Hibrit itki sistemi yörünge yükseltme görevinde kullanılarak tarihçe kazanırken çift yakıtlı kimyasal itki sistemi ile yörünge ve yönelim elde etme ateşlemeleri gerçekleştirilecek.

AYAP-2'de sabit güneş panelleri kullanılacak

Ay yörüngesindeki operasyonlar sırasında Z yönü sürekli olarak Ay yüzeyine, X doğrultusu ise uçuş yönüne doğru bakacak.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünce üretilecek sabit güneş panelleri, aracın hem X hem de -X yüzeylerinde bulunacak. Böylece bu panellerden biri sürekli güç üretebilecek.

AYAP-1 görevi ile operasyonel tecrübe kazanıldıktan sonra AYAP-2 iniş aracında tamamen sabit güneş panelleri kullanılacak.

Haberleşme sistemlerini TÜBİTAK UZAY üretecek

Uzay aracında TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilecek ve S ve X bant olmak üzere iki farklı frekans bandında çalışan haberleşme sistemi bulunacak.

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Bunlardan S-Bant ile uzay aracı sağlık ve durum bilgileri haberleşmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca yörünge belirleme için kullanılacak mesafe ölçümleri de bu haberleşme sistemi üzerinden yapılacak.

Yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilecek S-Bant antenlerin huzmesinin geniş olması nedeniyle Dünya'daki yer istasyonlarını görmek için yönlendirme ihtiyacı bulunmuyor. Bu sebeple acil durumlarda da bu sistem üzerinden haberleşme sağlanacak.

Yönlendirilebilir X-Bant anteniyle yüksek hacimli veriler yere aktarılırken, uzay aracı sağlık ve durum bilgileri bu sistem üzerinden alınabilecek.

TEKNOLOJİ AYAP-1'de önemli aşama: İsveç’in faydalı yükünü Türk aracı Ay’a taşıyacak

FOTOĞRAF 20 Türkiyenin ilk uzay yolcusu olmak için seçilen adaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehirdeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı USAEM Başkanlığında insan faktörü nedeniyle oluşan uçak kazalarının en aza indirilmesi için pilotlara uyguladığı bazı özel eğitimlerden geçirildi. USAEMde akademik eğitim verilen adaylara, alçak basınç odasında 25 bin fit irtifa basıncı ve G kuvvetine (ani hız değişimleri ve manevralar sırasında pilotların maruz kaldığı kuvvet) dayanıklılık seviyelerinin ölçüldüğü insan santrifüj (dairesel dönme hareketi gerçekleştiren makine) laboratuvarında (G-Lab) testler uygulandı. DÜNYADA SAYILI UÇUŞ FİZYOLOJİSİ EĞİTİMİ TÜRKİYEDE VERİLİYORUSAEMde hava ve uzay hekimliği uzmanı olarak görev yapan Yarbay Nazım Ata, merkezin Türkiyenin tek, dünyanın ise sayılı uçuş fizyolojisi eğitim merkezi olduğunu söyledi. USEAM Başkanlığının hem Türkiyedeki tüm askeri ve sivil uçuculara, aynı zamanda dost ve müttefik ülke uçucularına uçuş fizyolojisi eğitimleri verdiğini anlatan Ata, şöyle devam etti: Burada temelde 5 eğitim cihazımız var. Bunlardan birincisi alçak basınç odası. Burada irtifa çemberinde hipoks eğitimlerini veriyoruz. İkinci cihazımız insan santrifüjü eğitimi ya da G-Lab olarak isimlendiriliyor. Burada jet pilotlarına akselerasyonun (kalp atışlarında beklenen artışlar) etkilerini anlatıyoruz ve bunun etkilerini emniyet yer koşullarında gösteriyoruz. Üçüncü cihazımız atlama sandalyesi eğitim cihazımız. Atlama sandalyesi eğitim cihazında bazen işler yolunda gitmezse nasıl atlanması gerektiğini, doğru atlama prosedürlerini uçucularımıza anlatıyoruz. Dördüncü cihazımız uçucu vertigosu eğitim cihazında olan Gyro-Lab cihazı. Burada özellikle gece görüşü ya da bulutlu ortamlar başta olmak üzere görüş referansının olmadığı durumlarda pilotların karşılayabilecekleri illüzyonlara nelerdir, bu illüzyonlara karşı neler yapmaları gerektiğinin eğitimi veriliyor. Son eğitim laboratuvarımız ise bizim gece görüş eğitim laboratuvarımız. Burada gece görüşüne bağlı bazı illüzyonlar ve problemlerin yanı sıra gece görüş gözlüğü eğitimleri veriliyor. Tüm bu eğitim laboratuvarlarının yanı sıra ekstradan bir de fiziksel performans eğitim laboratuvarımız var. 25 BİN FİTE EŞ İRTİFA HİPOKSİ EĞİTİMİ GÖRDÜLERYarbay Nazım Ata, Yakın dönemde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hava ve Uzay Hekimliği Ana Bilim Dalı sorumluluğunda yürütülen sağlık muayenelerini geçen, Türkiyenin ilk uzay yolcusu adayları, misafir ettik. Adaylara öncelikle akademik eğitim verildi. Akademik eğitimin ardından alçak basınç odasında 25 bin fite eş değer irtifada hipoksi eğitimleri verildi ayrıca insan santrifüjü eğitim laboratuvarında da (G-Lab) akselerasyonun etkilerini deneyimlediler. Bu eğitimlerin ardından daha ayrıntılı eğitimler de verilecek. Biz bu eğitimleri vermekten mutluluk duyarız. ifadelerini kullandı. 35 BİN BAŞVURU YAPILDI 15 KİŞİ SEÇİLECEK 1İ UZAYA GİDECEKTürkiye Uzay Ajansından alınan bilgiye göre, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu görevi için 36 bin başvuru yapıldı, kriterleri sağlayan 1000 kişiden son aşamaya kalan 15 aday üzerinden değerlendirmeler devam ediyor. Bu kişiler arasından belirlenecek iki adaydan biri, eğitimler sonrasında, 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecek. İlk kez görüntülendi: Türkiye'nin astronot adayları uzaya böyle hazırlanıyor Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adayların çeşitli testlere tabi tutulduğu Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi ilk kez görüntülendi.

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FOTOĞRAF 10 Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiyenin ilk insanlı uzay yolculuğu için uzaya gönderilecek kişinin vatandaşlar arasından seçileceği ilan edildi. Bu olaydan sonra bu kişinin sahip olacağı özellikler açıklandı. Daha sonra ilk Türk astronotun kıyafeti merak edildi. Peki ilk Türk astronot kıyafeti nasıl olacak? İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek? Türkiye Uzay Ajansı tarafından ilk Türk astronot tarafından giyilecek kıyafet özellikleri ve tasarımı açıklandı. 7 farklı sınıfa ayrılan astronot kıyafetinin kaskından iletişim ünitesine kadar birçok parçasının detayları paylaşıldı. İlk Türk astronotun kıyafetinin özellikleri ve görüntüsü sosyal medyada Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı. Bu kıyafette kasktan taşınabilir yaşam destek ünitesine kadar detaylar bulunuyor. SAHA EXPODA GÖZLER ONDAMillî Uzay Programı kapsamında 2023’te uzaya gönderilmesi planlanan Türk uzay yolcusunun TUA imzalı orjinal uzay kıyafeti SAHA EXPO 2022 ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor. Uzay kıyafetinin özellikleri şöyle: Alt Gövde (Lower Torso)Kıyafetin alt kısmı uzay yolcusunun hareket kabiliyetini çok azaltmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmek için geliştiriliyor. Ayrıca bu kısımda uzay yolcularını ISSe bağlayan güvenlik hatları yer alacak.Sert Üst Gövde Kabuğu (Hard Upper Torso (HUT))Uzay kıyafetinin üst kısmı, uzay yolcusunun sırtında bulunan taşınabilir yaşam destek ünitesi ile kıyafetin diğer kısımlarında yer alan sistemleri birbirine bağlayacak şekilde geliştirildi. Taşınabilir Yaşam Destek Ünitesi (Portable Life Support System (PLSS))Uzay yolcusunun sırtında bulunan bu çanta ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Bu kısımda elektrik, havalandırma için fan, karbondioksitin filtrelenmesi için ayrı bir sistem ve iletişim için telsiz gibi birçok sistem yer alıyor. İletişimKesintisiz iletişim sağlaması bu kıyafetlerin en önemli özellikleri arasında geliyor. Uzay yolcularının güçlü telsizler ile uzay istasyonları ve Dünyadaki yer kontrol merkezi ile iletişim halinde bulunmaları gerekiyor. İlk Türk astronotun giyeceği 'uzay kıyafeti' SAHA EXPO 2022'de Milli Uzay Programı kapsamında 2023'te uzaya gönderilmesi planlanan Türk uzay yolcusunun TUA imzalı orjinal uzay kıyafeti SAHA EXPO 2022 ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor. BiP'te paylaş

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