Türkiye'de ilk kez Uydu Teknolojileri Haftası düzenleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın vizyonu doğrultusunda sektör paydaşlarının karşılıklı bilgi alışverişinin ve ilişki ağlarınıngeliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenecek olan Uydu Teknolojileri Haftası’nda yerli ve yabancı binlerce katılımcı tek bir çatı altında bir araya getirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan "Uydu Teknolojileri Haftası", 7-9 Ocak tarihleri arasında hibritolarak gerçekleştirilecek. Uydu Teknolojileri Haftası’nın bir diğer önemli olayı ise TÜRKSAT 5A uydusunun hizmet vereceği yörüngesine fırlatma faaliyetini de içinde barındıracak. Etkinliğin ikinci günü 8 Ocak Cuma günü saat 04.28’de uyduyu fırlatma anı canlı yayınlanacak.
Uydu Teknolojileri Haftası ile ilgili Bakan Karaismailoğlu'nun konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:
- Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla sürdüğü 21’inci yüzyılda bilişim teknolojisi, biyoteknoloji ve alternatif enerji teknolojileri ile uzay teknolojisinin de önemi artmaktadır. Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi uzay alanlarının geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk uzay sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceği haftamızın ana temasını oluşturacaktır.