Türkiye'nin ilk Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü Adnan Menderes Üniversitesi'nde kuruluyor

Türkiye'de ilk kez bir üniversite Robotik ve Yapay Zeka alanında bir enstitü kuruyor. Şu an robotik ve yapay zeka birçok alanda hayatımızı kolaylaştıracak hizmetlerin aracı haline gelmiş durumda.

İnsansız kara araçları ve insansız hava araçlarını ürettiklerini belirten Aldemir, “Robotlarımız halihazırda tarım sektöründe, eğlence sektöründe, güvenlik sektöründe işlevsel çeşitli kabiliyetlere sahipler. Yapay zeka yazılımlarıyla ilaçlama, ölçümleme, dijital kayıt tutma, fotoğraf ve video arşivleri oluşturma gibi yeteneklere kavuştular. Otonom sürüş katiyetlerinde beklediğimizin ötesinde kazanımlar elde ettik. İnsansız deniz araçlarını da üretmek için fizibilite çalışmalarına başladık.” şeklinde konuştu.

Robotik alanında ilk kez bir üniversitemizde bölüm açılacak

Ekilen tohum yeşerdi artık meyve veriyor

“Girişimimiz olgunlaştı ve ektiğimiz bu tohum büyüdü, meyve vermeye başladı.” diyen rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Dünyada ikinci Türkiye’de ise ilk defa Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nü Aydın Adnan Menderes Üniversitemizde kuracağız. Enstitünün kuruluş dosyasını Yüksek Öğretim Kurumuna gönderdik, ilgili sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ekibimiz şu an insansı robot üretimi noktasında da çalışmalara başladı. Büyük ve güçlü Türkiye için üniversitemiz tüm birimleriyle tüm personeliyle, gece gündüz kendini adayarak üretmeye devam edecek. “

Kurulacak enstitü bünyesinde; tasarım, algılama ve tahrik yöntemleri, kinematik, dinamik, kontrol, bilişsel süreç (planlama, öğrenme, karar alma vb), etkileşim (insan-robot ve robot-robot), makine öğrenmesi, yapay zeka ve akıllı sistemler konularında çalışmalar yapılması planlanıyor.

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Robotiğin A'dan Z'ye tüm detayları derslerde işlenecek

Robotik Teknolojileri Anabilim Dalında açılması planlanan dersler şu şekilde açıklandı: “Robotiğin Temelleri, Endüstriyel Robotik Uygulamaları, Robot Mekanik Ve Kinematiği, Robot Elektroniği, Robotik Kontrol, Robotik Lokalizasyon, Güzergah Planlama Ve Haritalama Metotları, Robotikte Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi, Robotik Programlama Metotları, Robotikte Yapay Görme Sistemleri, Robotik Sistemlerde Otonomi”

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Yapay Zeka Anabilim Dalında ise açılması planlanan dersler “Makine Öğrenmesi, Doğal Dil İşleme, Bilgisayar Görüşü, Yapay Zeka Veri İşleme Teknikleri, Derin Öğrenme Teknikleri Ve Endüstriyel Uygulamaları, İleri Yapay Zeka Uygulamaları” şeklinde belirtildi.

Öte yandan enstitü yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi sürecinde robot teknolojilerinin ve yapay zekanın önemini ortaya koyarak bünyesinde savunma, tarım ve sağlık gibi alanlarda çalışmalar yapmayı hedefliyor.