Türkiye'nin ilk uçak fabrikası GÖKBEY ve HÜRKUŞ'la yeniden hayata dönecek

TOMTAŞ İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, TEKNOFEST İzmir'de, festivale ve şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.





Gençlerin "Biz bunları yapmışız" veya "Eğer abilerimiz bunları yaptıysa biz daha fazlasını yapabiliriz." dediğini ifade eden Ekşi, TOMTAŞ'ın da bu anlayışla yeniden yola çıktığını vurguladı.





Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde TOMTAŞ'ı Milli Teknoloji Hamlesi'nin son 20 yıldaki uygulamasının Kayseri'deki yansıması olarak kurguladıklarını anlatan Ekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TOMTAŞ'ın akamete uğradığı dönemde olmayan buradaki devlet iradesiydi. Bu noktada Cumhurbaşkanlığının liderliğindeki vizyoner Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları Kayseri'ye TOMTAŞ vasıtasıyla yansımış durumda. 800 dönüm üzerindeki bir yerleşkede Anadolu'da bir nevi yeniden ortaya çıkarmış olacağız.





TOMTAŞ, Tayyare ve Motor AŞ olarak 1926 yılında Kayseri'de kurulmuştu. 2. Dünya Savaşı sonrasında belki o dönemin konjonktürüne karşı irade koyamayanlar TOMTAŞ'ın Hava Bakım İkmal Merkezine dönüşmesine bir anlamda göz yummak zorunda kalmışlardır. Aslında hava bakım konusunda da 70 yılda çok ciddi kazanımlar elde ettik. Bu tecrübeyi, kazanımları, kültürü TOMTAŞ olarak Türkiye'mizin havacılık altyapısına destek unsuru olarak sunmak istiyoruz. 800 dönüm arazi içerisinde havacılık yapısallarının imalatı, büyük gövde parçalarının imalatı, platform montajları ve platformlara dair bakım ikmal faaliyetleri devam edecek. TUSAŞ ve Baykar'ın ürettiği platformların destek hizmetlerinin birçoğunu Kayseri'de gerçekleştiriyor olacağız. Kayseri kendi üzerine düşeni Anadolu'nun merkezinden 100 sene sonra tekrar yerine getirecek."

Yerleşkenin kurulması beklenmeden üretim başladı

TOMTAŞ yerleşkesine yönelik proje etüt çalışmalarının devam ettiğini, inşaat ve altyapı çalışmalarının başlamak üzere olduğunu bildiren Ekşi, arazi ve projenin geneline ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra olanca hızla şirketin kendi yerleşkesinde çalışmalara başlayacağını söyledi.

Yerleşkenin kurulması için zaman kaybetmediklerini vurgulayan Ekşi, 5 bin metrekarelik bir üretim altyapısında yavaş yavaş havacılık yapısallarının üretimine başladıklarını söyledi. Ekşi, şunları kaydetti:





"İnşallah ekim ayı içerisinde ilk faturamızı kesmiş olacağız. Kayseri son dönemde savunma ve havacılık alanında Türkiye'nin yakalamış olduğu çıtayı hedeflemiş durumda. Diğer büyük şehirlerle beraber kendi üzerine düşeni yapmanın gayretinde. Sanayi altyapısı noktasında birçok birikim olmasına rağmen havacılık alanındaki üretim yeni yeni aşina olmaya çalıştığımız bir alan. Özellikle havacılık altyapısı ve sertifikasyonları konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar bundan sonra da Kayseri'ye örnek olacak. Şu anda sertifikasyon süreçlerini tamamlanmak üzereyiz. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde sertifikasyon süreçleri tamamlanacak ve GÖKBEY genel maksat helikopteri ile HÜRKUŞ'un yapısal parçalarının üretimine başlayacağız."







