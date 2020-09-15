Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ yerden 10 metre yükseğe havalandı

TEKNOFEST’te ‘Kızıl Elma’ rüzgarı esti: Ömer Halisdemir’den ilham aldık

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin Göktürk ekibi tarafından tasarlanan ve 'Kızıl Elma' adı verilen araç ilgi odağı oldu. Elektrikli spor otomobili tasarlayan ve tanıtımını yapan gençler, ''Biz bu aracı tasarlarken öncelikle Ömer Halisdemir'in vatanı savunduğu gibi biz de bu aracı ülkemizin teknolojik gelişimlerini arttırmak için tasarladık'' ifadelerini kullandı. Yapılan test ve denemeleri hatasız geçen 'Kızıl Elma' alkışlarla karşılandı.