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Teknoloji Türkiyenin ilk uçan arabası CEZERİ yerden 10 metre yükseğe havalandı
BİLİM

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri yerden 10 metre yükseğe havalandı

Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ yerden 10 metre yükseğe havalandı

BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg’lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CEZERİ, tamamen otonom olarak uçan akıllı uçuş sistemine sahip.
CEZERİ, tamamen otonom olarak uçan akıllı uçuş sistemine sahip.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen CEZERİ Uçan Araba’nın uçuş testleri geçtiğimiz hafta başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan CEZERİ, dün gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı.

Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Türkiye'nin ilk uçan arabası
OYNAT 01:04
Selçuk Bayraktar paylaştı: Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri" havalandı
BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizin geleceğine... CEZERİ' ifadelerini kullandı.


  • Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde bugün güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise CEZERİ Uçan Araba yerden 10 metre yükseldi.

Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri’den alan CEZERİ Uçan Araba, kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

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