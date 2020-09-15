Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ yerden 10 metre yükseğe havalandı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen CEZERİ Uçan Araba’nın uçuş testleri geçtiğimiz hafta başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan CEZERİ, dün gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı.
Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.
- Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde bugün güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise CEZERİ Uçan Araba yerden 10 metre yükseldi.
Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri’den alan CEZERİ Uçan Araba, kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.