Türkiye'nin ilk uzay yolcuları eğitim süreçlerini anlattı: Uzayda 14 gün kalması planlanıyor

"Uzaya fırlatılacağımız aracın teknik bilgileri, ilgili alt sistemleri, acil durum senaryolarının teorik materyallerini şu anda hazmetmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fiziksel olarak, 'hands on' olarak tanımlayabileceğim eğitimlerimiz başlayacak, çok daha heyecan verici eğitim süreçleri bizi bekliyor olacak. Önümüzdeki aylarda çok daha eğlenceli, çok daha heyecanlı eğitimlerin parçası olacağız. Örneğin, Türkiye'deki eleme sürecinde de tecrübe etme şansını elde ettiğimiz 'santrifüj testi'ne gireceğiz, daha sonra en azından benim daha önce tecrübe etmediğim 'zero-g uçuşu testi' olacak, daha sonra ABD'nin ve dünyanın farklı yerlerinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun alt sistemleri ve çeşitli modülleri üzerine aşinalık eğitimleri almak için Almanya, Japonya, Alabama gibi yerlere gideceğiz. Buradan Avrupa Uzay Ajansının Columbus Modülü ve Japonya Uzay Ajansının Kibo Modülü üzerinde aşinalık eğitimlerimiz olacak. Çok daha heyecan verici, oldukça yoğun, zorlayıcı ama macera dolu bir yolculuk bizi bekliyor olacak."