Teknoloji Türkiyenin siber kalesi USOM hizmete giriyor Ben de ülke savunmasında varım diyerek 7/24 nöbet tutuyorlar
BİLİM

Türkiye'nin siber kalesi USOM hizmete giriyor: 'Ben de ülke savunmasında varım' diyerek 7/24 nöbet tutuyorlar ​

Türkiye'nin siber kalesi USOM hizmete giriyor: 'Ben de ülke savunmasında varım' diyerek 7/24 nöbet tutuyorlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde oluşturulan ve siber tehditlerin anlık tespit edilip önlendiği USOM'un resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Siber tehditlerin savuşturulduğu USOM'da 150 kişilik uzman ekip, kamu ve özel sektördeki siber olaylara müdahale ekipleriyle koordineli çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Tamamen milli ve yerli imkanlarla oluşturduğumuz yazılımlarla ülkemizi siber tehditlere karşı 'Ben de ülke savunmasında varım' diyen arkadaşlarımızla 7/24 koruyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye’nin siber güvenliği için, altyapıdan yazılımlarına kadar yerli ve milli imkânlarla kurulan ‘Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ USOM.
Türkiye’nin siber güvenliği için, altyapıdan yazılımlarına kadar yerli ve milli imkânlarla kurulan ‘Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ USOM.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye'ye yönelik siber saldırıları anlık tespit ederek engelliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat'ta resmen açılışı yapılacak BTK USOM, kapılarını bu önemli gün öncesinde açtı.

Siber tehditlerin savuşturulduğu USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor. Bunlar, Türkiye'deki resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri (SOME) ile koordineli çalışıyor.

Türkiye genelindeki internet altyapısına yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar burada anlık belirlenerek bertaraf ediliyor.

"Siber güvenliğin sağlanması vazgeçilmez hale geldi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, siber saldırıların son yıllarda daha da önem kazandığını, Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik konumun da etkisiyle siber güvenliğinin sağlanmasının vazgeçilmez hale geldiğini söyledi.

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Bugünün dünyasında bütün işlemlerin bilgisayarlardan ve mobil cihazlar üzerinden yapıldığına işaret eden Sayan, söz konusu cihazları kullanırken oluşturulan konfor alanında tehditlerle de karşı karşıya kalındığını anlattı.

Sayan, Türkiye'nin siber tehditleri en az seviyede hissetmesi için USOM'un kurulduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle USOM'un resmi açılışını 10 Şubat'ta yapacağız" dedi.

"Ülkemizi 'Ben de varım' diyenlerle koruyoruz"

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında 1200'ü aşkın siber olaylara müdahale ekibinin bulunduğu bilgisini veren Sayan şöyle konuştu:

  • "Tamamen milli ve yerli imkanlarla oluşturduğumuz yazılımlarla ülkemizi siber tehditlere karşı 'Ben de ülke savunmasında varım' diyen arkadaşlarımızla 7/24 koruyoruz. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında 1200'ü aşkın siber timimiz var. Siber tehditlerin savuşturulduğu bu merkezde ise 150 kişilik uzman ekip operasyonu yönetiyor. Bu ekipler, Türkiye'deki resmi, özel kurum ve kuruluşlardaki SOME'lerle koordineli çalışıyor. Bu ekiplerde 4 bine yakın kişi SOME İletişim Platformumuza kayıtlı durumda bulunuyor. Koordinasyon buradan yapılıyor. Yani biz burada siber tehditleri algılıyoruz, SOME İletişim Platformu üzerinden yapılması gerekenleri paydaşlarımıza iletiyoruz ve takipçisi oluyoruz."

AA
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasının içerisinde yer alan ve siber tehditlere karşı yedi gün 24 saat görev başında olacak olan USOM Merkezi.

"Gücünüz zincirin en zayıf halkası kadar"

Siber saldırılara karşı savunmanın hep birlikte yapılacağını vurgulayan Sayan, "Gücünüz zincirin en zayıf halkası kadar. Boşluk bulunan yerden saldırıya maruz kalıyorsunuz." diye konuştu.

Özellikle son yıllarda artan zararlı yazılımları "koronavirüs"e benzeten Sayan, bu virüsün gündem olmasından faydalanan saldırganların ürettiği zararlı yazılımları da kısa süre önce belirleyerek "komuta kontrol" sunucularına yönelik tedbirler aldıklarını bildirdi.

Sayan, siber tehditlere karşı erken harekete geçmenin önem taşıdığına dikkati çekti. Türkiye'nin bir süre önce Wannacry adlı zararlı yazılımın hedefi olduğunu anımsatan Sayan, bundan kaynaklı zafiyetin USOM ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde bertaraf edildiğini ve çok az etkiyle bu saldırının ülkeyi teğet geçtiğini dile getirdi.

USOM'un açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "taçlandırılacağını" ifade eden Sayan, 7/24 var olan siber saldırılara karşı burada mücadele verildiğini vurguladı.

Sayan, yerli olarak üretilen Avcı, Azad ve Kasırga gibi programları kullanarak ülkenin bilişim altyapısını zafiyete uğratacak tehditlere karşı USOM'un sürekli tarama yaptığını söyledi.

"Geçen yıl 150 bin siber saldırı gerçekleşti"

Türkiye'ye yönelik geçen yıl 150 bin siber saldırı gerçekleştirildiği bilgisini veren Sayan, "Bu bir önceki yılın tam iki katı" ifadesini kullandı.

Siber saldırılara karşı savunmanın operatörlerin de desteğiyle yapıldığını belirten Sayan, bu mücadelenin "vatan savunması" bilinciyle yürütüldüğünü kaydetti.

Sayan, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin özellikle hizmet engelleme saldırılarına karşı kapasitelerinin artırılmasını sağladıklarına dikkati çekerek, çalışmaların çok paydaşlı bir biçimde koordinasyon içinde yürütüldüğünü bildirdi.

AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin siber tehditleri en az seviyede hissetmesi için USOM'un kurulduğuna dikkat çekti.

"BTK Veri Merkezi uçtan uca yedekli olarak tasarlandı"

Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından pazartesi günü USOM ile birlikte BTK Veri Merkezi, Milli Monitör Merkezi ve BTK Akademinin de açılışının yapılacağını aktardı.

BTK Veri Merkezi'nin 5 bin metrekarelik kapalı alanı ve 10 MVA kurulu gücü ile kamunun en büyük veri merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Sayan, merkezin uçtan uca yedekli olarak hizmet sağlamak üzere dünya çapında en üst düzey standartlara göre tasarlandığını anlattı.

Sayan, veri merkezinin yapımı sırasında, her noktada yerli ve milli ürünlerin seçimine ve kullanımına özen gösterildiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda trafolar, kabinler, enerji iletim hatları gibi yerlerde yerli ürünler kullanılarak toplamda en üst seviyede yerlilik oranına ulaşıldı." dedi.

Geleceğin veri merkezini kurmak hedefiyle yola çıkan BTK'nin ülkenin en büyük yazılım tabanlı network mimarisini de hayata geçirdiğine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla sektöre öncülük edip, yön verme misyonunu cesaretle ortaya koyarak, marka bağımsız yerli ürünlerin gelişimine olanak sağlayacağız. Mevcut altyapıdaki veri hızını artırarak, yeni teknolojilerin kullanımı sayesinde bilgi teknolojileri ekipmanlarında enerji tüketiminde azalma sağlandı."

"Saha ölçümleri merkezi olarak denetlenecek"

Milli Monitör Merkezi'nde, ülkenin elektromanyetik alan maruziyetinin insan ve çevre sağlığını etkilememesi için sahada yapılan ölçümlerin merkezi olarak denetleneceği bilgisini veren Sayan, Türk mühendislerinin yoğun bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olarak tasarlanan sistemin, ileri seviye yazılım ve donanım teknolojilerinden oluştuğunu dile getirdi.

Sayan, BTK Akademinin ise gençlerin yetişmesine katkı sağlamak için başta siber güvenlik ve 5G teknolojileri olmak üzere, bilişim sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için tamamen ücretsiz ve online eğitimlerle çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini sözlerine ekledi.

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