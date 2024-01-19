Türkiye'nin tarihi uzay yolculuğu başladı: Yolunuz açık olsun

Günlerdir beklenen uzay yolculuğu başladı. Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan uzay aracı 00:49’da ABD’nin Florida’da eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nden uzaya fırlatıldı.





SİZİ YUKARIDAN ARAYACAĞIM

18 Ocak saat 01.11’de başlaması planlanan ancak kontrollerin tamamlanması için ertelenen fırlatma sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Gezeravcı ve Ax-3 misyonunun diğer üyeleri uçuş öncesinde aileleriyle vedalaştı. Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi. Gezeravcı’nın “Nasılsınız?” sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, “Sizi yukarıdan arayacağım” sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti. Daha sonra astronotlar, ailelerini arkalarına alarak günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.









MERKEZDEN SORUNSUZ AYRILDI

Vedalaşmanın ardından Gezeravcı ve arkadaşları kendilerini uzaya taşıyacak Dragon Kapsülü’ne geçti. Fırlatmanın yapılacağı alana araçla, özel astronot kıyafetleri içinde geldikleri görülen Ax-3 mürettebatının heyecanlı oldukları gözlendi. Ekip ardından Dragon Kapsülü’ne girerek uçuş için son hazırlıklarını yaptı. Saatler 00:49’u gösterdiğinde 10’dan geriye sayım başladı. Sayım biter bitmez roket havalanarak uzaya doğru yol aldı.





TÜRKİYE CANLI İZLEDİ

Fırlatmayı tüm Türkiye canlı yayında nefesini tutarak izledi. Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında yolculuğu izlemek isteyen vatandaşlar için kurulan çadırlar doldu taştı. Geri sayımın başlaması ile sessizliğe bürünen çadırlarda, roketler havalandıktan sonra alkışlarla kutlama yapıldı. Vatandaşlar ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.





Turist değil deney yapacak

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuyla ilgili, ‘Aslında astronot diyemeyiz, turistolarak gidiyor’ iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, “Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, 14 gün boyunca aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirecektir.” denildi.





200 testten geçti

Lisans eğitimini İstanbul Hava Harp Okulu’nda Elektronik Mühendisliği alanında tamamlayan Alper Gezeravcı, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yapan Gezeravcı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16’nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları’nda da 7 yıl kaptan pilotluk deneyimi var. Tüm yetkinlik ve tecrübenin yanı sıra astronotumuz, Axiom Mission 3 (Ax-3) fırlatması öncesi 200 ayrı testten geçip, 2 yıla yakın bir süredir de hazırlık eğitimleri aldı.





Hedefimiz kendi uzay aracımızla Ay'a gitmek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk kez bir Türk vatandaşının uzay bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzay yolculuğuna çıktığını belirterek, "Gelecekte yerli uzay aracımızla insansız Ay misyonunu da gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı. Kacır, ABD’de Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın ailesiyle birlikte, uzaya fırlatma törenini Florida’dan takip etti. Kacır, “Alper Gezeravcı gibi vatansever, cesur, irade sahibi, kararlı birisinin de bu misyonu icra etmesi bizim için ayrıca iftihar vesilesi. Rabbim, hayırlısıyla gidip döndükten sonra da artık bir evlilik de nasip etsin.” dedi. Anne Sıddıka Gezeravcı, “Hep ’Ben büyüyünce pilot olacağım’ diyordu” diye konuştu. Görüşmede Gezeravcı’nın kardeşi Murat Gezeravcı, yengesi ve yeğeni de yer aldı.





Önce fırlatma sonra kenetlenme

Tübitak Uzay İş Gelişme Grup Lideri Sadık Murat Yüksel, uzay yolculuğunun aşamaları hakkında bilgi verdi. Yüksel, “Fırlatma sonrası yaklaşık 15 dakikalık bir uçuş sürer. Bu uçuşun daha doğrusu yörüngeye ulaşmak için geçen süreden bahsediyorum. Ardından bir buçuk gün boyunca dünyanın etrafında tahminen yirmiye yakın tur atacaklar. Akabinde bu kapsül uluslararası uzaya erişerek kenetlenme gerçekleşecek. 2 uzay aracını uzayda bir araya getirecekler. Sonra kapak açılacak, oradan asansörle içeri geçecekler” şeklinde konuştu. Astronotların uzayda günlerinin çok yoğun geçtiğine dikkati çeken Yüksel, “Alper Gezeravcı’nın uzayda günleri çok yoğun geçecek. Alper Bey’in de görevinde 13 önemli deney var. Zorunlu uyku ve yemek araları dışında bir boşlu olacağını zannetmiyorum. ” dedi.





Erdoğan, video mesajla uğurladı: İlham kaynağı olacak

Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunun başlamasından kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj paylaşarak Gezeravcı’ya başarılar diledi. Türkiye’nin tarihi bir ana şahitlik ettiğini, ortak gururun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı’na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz” diye konuştu. Erdoğan, Gezeravcı’nın gerçekleştireceği bilimsel çalışmalardan bahsederek “Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ‘Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin’ diyorum” ifadelerini kullandı.





Gezeravcı yanında neler götürdü?

Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürdü. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı var.

Yemek ihtiyaçları nasıl karşılanacak?

Nisan 2023'te astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi. ISS'de yenilecek yemekler astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı.

Kaç uçuş yapılacak?

Misyonda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek. İlki Gezeravcı'nın ISS'ye yapacağı, ikincisi ise Tuva Cihangir Atasever'in yılın ilk yarısında gerçekleştirmesi beklenen yörünge altı uçuşu olacak.



