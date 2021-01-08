Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı.

Türksat 5A uydusu ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden başarıyla uzaya fırlatıldı. Türksat 5A Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

#Canlı 📡 Göklerdeki Gururumuz TÜRKSAT 5A Fırlatılıyor 🚀🛰️ https://t.co/3AN6DArJmk — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 8, 2021

TÜRKSAT 5A ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden fırlatılan uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

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GENİŞ BİR COĞRAFYADA HİZMET SUNACAK

2021 yılını ulaştırma ve haberleşmede 'Dijitalleşme Yılı' olarak ilan ettiklerini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, fırlatılan Türksat 5A uydusu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız. 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacağız. 30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek Türksat 5A'nın manevra ve hizmet ömrü, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak 5A'daki diğer bir yenilik de 'elektrikli itki sistemi'dir. Kimyasal itki sistemine kıyasla daha az kütle oluşturan elektrikli itki sistemi sayesinde, uydumuza daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanı bulduk."

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TÜRKİYE'NİN UYDU FİLOSU

Türkiye, uydu sahibi 30 ülkeden biri konumunda. Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor. Türkiye'nin ilk uydusu 10 Ağustos 1994'te fırlatıldı ve 12 yıl hizmet verdi. Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan da 15 yıl yararlanıldı. Aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B, haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uyduları ise gözlem yapıyor.

TEKNOLOJİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı