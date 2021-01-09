Teknoloji Türksat 5Anın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek
BİLİM

Türksat 5A'nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek

Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak. Türkiye'nin 5. nesil uydusu Türksat 5A'nın kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A'nın bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Haber Merkezi AA
Türksat 5A uzaya fıtlatıldı.
Türksat 5A uzaya fıtlatıldı.

Türksat AŞ ile Airbus DS arasında Türksat 5A'nın üretimine ilişkin 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Airbus'ın Fransa'nın Toulouse kentindeki tesislerinde uydunun üretimine başlandı.

Airbus DS tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A uydusu fırlatmaya hazır halde 2 Ekim 2020'de Türksat yetkililerine teslim edildi.

Türksat 5A, Space X firmasının ABD'de Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderildi.

  • Uydu, Falcon 9 roketiyle 8 Ocak'ta saat 05.15'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da canlı bağlantıyla katıldığı törenle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Uydu, fırlatmadan yaklaşık yarım saat sonra kapsülden tamamen ayrılarak yörünge yolculuğunu sürdürdü. İlk sinyalin alınmasıyla fırlatmanın başarılı bir şekilde gerçekleştiği görüldü.

Söz konusu uydu, Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edilecek.

Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı
TEKNOLOJİ
Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı

Uydu 31 derece doğu meridyeni yayın bandına oturtulacak

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip Türksat 5A'nın, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek.

  • Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak.

Türksat 5A'da kullanılan yeni teknolojiler, uydunun ömrünün kayda değer şekilde artmasına ve fırlatma ağırlığının azaltılmasına imkan sağladı.

Fırlatma ağırlığı 3,5 ton olan Türksat 5A'nın, sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturmasıyla Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
TEKNOLOJİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
  • Uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A'nın bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyonlara göre kapasitesi yüzde 45 daha fazla olacak.

Elon Musk’tan Türksat 5A paylaşımı
DÜNYA
Elon Musk’tan Türksat 5A paylaşımı

TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri verecek

Türksat 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türkiye'nin yeni Ku Bandı'nı kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak Türksat 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.

Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’
GÜNDEM
Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

Yeni bir dönem başlıyor: Uzaya başarıyla fırlatılan Türksat 5A Türkiye'nin yörünge haklarını koruyacak
TEKNOLOJİ
Yeni bir dönem başlıyor: Uzaya başarıyla fırlatılan Türksat 5A Türkiye'nin yörünge haklarını koruyacak

Türksat 5A uydusuna 'yapay gündem' diyen Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e cevap
GÜNDEM
Türksat 5A uydusuna 'yapay gündem' diyen Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e cevap

TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
OYNAT 00:59
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
TÜRKSAT 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.


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