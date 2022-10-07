Teknoloji Twitter davasında yeni karar Elon Muska iyi haber
SOSYAL MEDYA

Twitter davasında yeni karar: Elon Musk'a iyi haber

Delaware Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen St. Jude McCormick, tarafların satın alma işlemini tamamlamasına izin vermek için davanın 28 Ekim’e kadar ertelendiğini bildirdi. McCormick, satın alma işleminin söz konusu tarihe kadar tamamlanmaması halinde kasım ayında yeni dava tarihi alınması için tarafların kendisiyle iletişime geçmesi talimatını verdi. Söz konusu karar, Twitter’ın açtığı davanın durdurulmasını talep eden Musk için bir kazanç olarak yorumlandı.

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Haber Merkezi Diğer
Twitter davasında yeni karar: Elon Muska iyi haber
Elon Musk

Delaware Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen St. Jude McCormick, tarafların satın alma işlemini tamamlamasına izin vermek için davanın 28 Ekim’e kadar ertelendiğini bildirdi.

McCormick, satın alma işleminin söz konusu tarihe kadar tamamlanmaması halinde kasım ayında yeni dava tarihi alınması için tarafların kendisiyle iletişime geçmesi talimatını verdi. Söz konusu karar, Twitter’ın açtığı davanın durdurulmasını talep eden Musk için bir kazanç olarak yorumlandı.

MUSK ZAMAN KAZANDI

Musk perşembe günü mahkemeye yaptığı bildirimde, bankaların anlaşmayı finanse etmek için çalıştıklarını, ancak daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Twitter ise Musk’ın talebine karşı çıkmıştı.

Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter’dan 25 Nisan’da yapılan açıklamada da şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini” bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz’da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek, Twitter’ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk’ın avukatları, SEC’e yapılan bildirimde, Twitter’ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk’a dava açmıştı ve davanın 17 Ekim’de görülmeye başlanması bekleniyordu.

Ancak Musk, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter’a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.

HİSSELERİ YÜKSELDİ

Günü %3,7 düşüşle 49,39 dolardan kapatan Twitter hisseleri, yatırımcıların günlerce süren karışıklığın ardından güvenlerinin tazelenmesiyle saatler sonra yüzde 1 oranında yükseldi. Bu hafta Musk, anlaşmanın borç finansmanını güvence altına alabilmesi koşuluyla, Nisan ayında kabul ettiği hisse başına 54.20 dolarlık fiyattan Twitter’ı satın alacağını söyledi.

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