Elon Musk ile Twitter arasındaki kriz büyüyor: Şirket ikiye bölündü

Twitter hissedarlarının büyük çoğunluğu Elon Musk'ın şirketi satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar oy verme sürecinin bugün tamamlanacağını ancak dün akşam itibarıyla halihazırda yeterli sayıda hissedarın satışın lehinde oy kullandığını söyledi.

Kaynaklar resmi açıklama henüz yapılmadığından isimlerinin açıklanmamasını isterken Tesla CEO'su Musk'ın temsilcileri ve Twitter henüz soru taleplerine yanıt vermedi.

Twitter'da %9.58 oranında hissesi bulunan Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için 14 Nisan'da hisse başına nakit olarak 54.20 dolar ödemeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Musk ayrıca Twitter'da gerekli değişikliklerin yapılması için şirketin borsa kotundan çıkartılması gerektiğine inandığını da belirtmişti. Twitter hisseleri şu anda 41 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir teklif sunan Musk, daha sonra spam ve sahte hesapların gerçekten %5'in altında olduğunun tespit edilmesi işlemleri sürdüğü için anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Twitter ise Musk'ı anlaşmayı tamamlaması için dava etmişti.

Twitter'ın avukatları Musk'ın teklifi geri çekmek için kullandığı gerekçenin "geçersiz ve haksız" olduğunu söylemişti.

FOTOĞRAF 7 Tesla ve SpaceX CEO'su, Twitter'ın kullanıcı hesaplarının gerçekliğini nasıl kontrol ettiğini göstermesi halinde sosyal medya platformunu satın alma anlaşmasını hayata geçireceğini söyledi.

Sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediği veya yanıtlamayı reddettiği gerekçesiyle Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını 8 Temmuz'da fesheden Elon Musk, bir kullanıcı yorumuna verdiği yanıtta, anlaşmayı yeniden devreye sokma şartını açıkladı. 'YÖNTEMİ GÖSTERSİN'



ABD'li yüksek teknoloji devi, Twitter'ın hesapların gerçek olup olmadığını belirlemek için hesaplardan örnek alma yöntemini kendisiyle paylaşması halinde, satın alma anlaşmasının orijinal şartlarda devam edeceği mesajını verdi:

\"Twitter, 100 hesabı örnekleme yöntemini ve gerçek olduklarını nasıl doğruladığını açık şekilde aktarırsa, anlaşma orijinal şartlarda devam etmelidir.\" \"Ama ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptıkları bildirimlerin büyük oranda yanlış olduğu ortaya çıkarsa, o zaman anlaşma devam etmemelidir.\" YÜZDE 5'İNDEN AZININ SAHTE YA DA SPAM OLDUĞUNA KİM İNANIR?



Sosyal medya platformunun \"Twitter günlük kullanıcılarının yüzde 5'inden azı sahte ya da spam\" iddiasına kullanıcıların inanıp inanmadığıyla ilgili evet ya da hayır diye yanıtlanan anket açan Musk, kendisini gerçek bot sayısını saklamaya çalışan Twitter'la mücadele ederken tasvir eden bir memenin altına 100 emojisi bıraktı. ABD'de şirketlerin şeffaflık ve operasyonlar hakkında bilgi sağlamak için SEC'e düzenleyici belgeler sunması gerekiyor. Elon Musk: Twitter'ı satın alırım ama tek şartla Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı almak için şartını açıkladı. İsteğinin yerine getirilmesi halinde sosyal medya platformunu satın alma anlaşmasını hayata geçireceğini söyledi. BiP'te paylaş

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