Uçan araba ‘Cezeri’ geliyor

Uçan arabanın adını aldığı Müslüman bilim adamı El Cezeri ilk robotu yapan kişi olarak biliniyor.

İHA ve SİHA’ları üreten Baykar, Türkiye’nin ilk milli uçan arabasını da üretiyor. Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

Yıllarca sürecek bir tasarım ve ARGE sürecinin başlangıcı. Yoğun geçen prototip geliştirme faaliyetinin ilk 8 ayı.

Hedef 9.ayda doğum😉, yetişirse #TEKNOFEST'te uçuş.



İlk iş isterlerin çıkartılması ve kavramsal tasarımların oluşturulması

İlk eskizler.✈🚗#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/WD8Ou2liBl — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 5 Ağustos 2019

Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu. Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti. Uçan arabanın adını aldığı Müslüman bilim adamı El Cezeri ilk robotu yapan kişi olarak biliniyor.