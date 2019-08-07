Teknoloji Uçan araba Cezeri geliyor
BİLİM

Uçan araba ‘Cezeri’ geliyor

İHA ve SİHA’ları üreten Baykar, Türkiye’nin ilk milli uçan arabasını da üretiyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “CEZERİ” adını verdikleri uçan arabanın prototipini hazırladıklarını duyurdu. CEZERİ’nin yetişmesi halinde eylül ayındaki TEKNOFEST’te uçacağını söyleyen Bayraktar, sosyal medyadaki takipçilerinden tasarım konusunda görüş istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uçan arabanın adını aldığı Müslüman bilim adamı El Cezeri ilk robotu yapan kişi olarak biliniyor.
Uçan arabanın adını aldığı Müslüman bilim adamı El Cezeri ilk robotu yapan kişi olarak biliniyor.

İHA ve SİHA’ları üreten Baykar, Türkiye’nin ilk milli uçan arabasını da üretiyor. Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu. Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti. Uçan arabanın adını aldığı Müslüman bilim adamı El Cezeri ilk robotu yapan kişi olarak biliniyor.

Selçuk Bayraktar yeni İHA'yı açıkladı!
TEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar yeni İHA'yı açıkladı!
Rusya ile vizesiz seyahat dönemi

Rusya ile vizesiz seyahat dönemi

​Hizmet ve hususi pasaport sahipleri Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek.
5 donörleçapraz karaciğer nakli

5 donörle
çapraz karaciğer nakli

​İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, bir ilke imza atacak.
Filistinleştirme adımı

Filistinleştirme adımı

​Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesi patlama noktasında.
Türkiye<br>altınla şahlanır

Türkiye
altınla şahlanır

​Ahlatcı'dan Türkiye ekonomisi için dikkat çeken öneriler.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

​Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu.
Siyahi şüpheliye<br>köle muamelesi

Siyahi şüpheliye
köle muamelesi

Şüpheli polis tarafından halatla çekilerek atın arkasından yürütüldü.

Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

​Gri listede yer alan terörist Miktad Örde etkisiz hale getirildi.

Yüksek<br>hassasiyete sahibiz

Yüksek
hassasiyete sahibiz

​AK Parti Sözcüsü Çelik, Kaz Dağları iddialarına yanıt verdi.

Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

​Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Venezuela'dan<br>Trump'a tepki

Venezuela'dan
Trump'a tepki

​ABD'de bulunan Venuzela'ya ait tüm varlıkların dondurulmasına karar verilmişti.
Teröristin yanındalar!

Teröristin yanındalar!

​Uzmanlar, ABD'nin 'engel oluruz' tehdidini değerlendirdi.
İstenen<br>cezalar belli oldu

İstenen
cezalar belli oldu

Koza İpek davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Acı bekleyiş

Acı bekleyiş

Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kayboldu.
Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

Türkiye'ye girmeleri yasaktı, Bursa'da gözaltına alındılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.