Teknoloji Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
BİLİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı

Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasından 35 dakika sonra ilk sinyal alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı.
Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5A'nın fırlatılması dolayısıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türksat 5A'nın Türkiye saatiyle 4.28 olarak açıklanan fırlatmasının hava koşulları nedeniyle 5.15'te yapıldığını belirtti.

Yıllar süren çalışmaların sonucunun bugün uydunun başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla alındığını dile getiren Karaismailoğlu, hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getirdi.

Uydunun yörüngesine doğru hareket etmeye başladığını anlatan Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydumuzdan 35'inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının fırlatılmasının geleceğini ifade ederek, "Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

Yerli ve milli Türksat 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın da 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını kaydetti.

Geleceğe yön veren böyle önemli projelerin, gençlerin önünü ve ufkunu açtığına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

  • Türkiye'nin ulaşım ve altyapıdaki başarılı çalışmalarına uzayda da devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra da uzay ve uydu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, söz konusu gelişmelerin devamında uzaya insan gönderme çalışmalarının geleceğine işaret ederek, yeni neslin bu konulara çok meraklı olduğunu, önümüzdeki yıllarda da bunların görüleceğini sözlerine ekledi.

Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı
TEKNOLOJİ
Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı

31 DERECE DOĞU YÖRÜNGESİNDE HİZMET VERECEK

İstasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, daha sonra "31 derece doğu" yörüngesine yerleşerek faaliyetlerine başlayacak.

Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, haberleşme uydusu Türksat 5A'nın da fırlatılmasıyla 4 olacak.

Türksat 5A uydusu fırlatıldı: Bakan Karaismailoğlu tarihi anları böyle takip etti
FOTOĞRAF 12
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Türksat 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle canlı olarak takip etti.
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TÜRKSAT 5B UYDUSU HAZİRAN'DA GÖKYÜZÜNDE Uydu'nun haberleşme alanında önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarına başlanan Türksat 5B uydusunun da Haziran ayında gökyüzüne fırlatılacağını açıkladı.
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Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Title
Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Title
Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Title
Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Title
Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Title
Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Title
Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Title
Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Title
Türksat 5A uydusu fırlatıldı
Türksat 5A uydusu fırlatıldı: Bakan Karaismailoğlu tarihi anları böyle takip etti
Türksat 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da katıldığı program ile canlı olarak takip etti.

12 KİLOVAT FAYDALI YÜK GÜCÜYLE HİZMETE GİRECEK

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında 9 Kasım 2017'de imzalanan sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusu, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak.

Şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacak Türksat 5A, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Yeni "Ku" frekans bandına sahip bir uydu olan Türksat 5A, 12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarihi anları böyle izledi.

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ GÖZLERİ

Uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

TÜRKSAT 5A VE 5B'NİN YAPIM SÜRECİ

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetleri, Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde yapıldı.

Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde de büyük bir kapasiteye sahip olunacak.

Türkiye, yeni uyduların fırlatılmasıyla oluşacak filosuyla Asya'da, Türk Cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek.


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