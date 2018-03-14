TeknolojiÜnlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking hayatını kaybetti
BİLİM

Ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking'in ölümünü aile sözcüsü duyurdu.

Haber MerkeziYeni Şafak
Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.
Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyadaki tüm büyük yayın kuruluşlarının son dakika olarak verdiği üzücü haberi, aile sözcüsü açıkladı.Hayatı filmlere konu olan İngiliz bilim insanı, Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabıyla büyük ses getirmişti.

Ünlü İngiliz bilim adamı Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyordu.

STEPHEN HAWKING KİMDİR?

Hawking, 8 Ocak 1942'de İngiltere'nin Oxford kentinde dünyaya geldi.

Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı.

Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti.

Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.

Şu anda Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve Stephen Hawking kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla, bugün yaşayan bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi.

Hawking 1979'da Cambrige Üniversitesi'nde Isaac Newton için kurulan Lucas kürsüsünün başına gelerek, "profesör” unvanını aldı.

Kitapları, 40 dile çevrildi; evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuarını geliştirecek kadar çok sattı.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), omurilikte belli bir bölgenin harabiyeti ile başlayıp sinirleri ve kasları etkileyen ve zayıflamalarına sebep olan ilerleyici bir hastalık. Sebebi henüz bilinmeyen ALS’nin kesin bir tedavisi yok ancak hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yöntemlerle yaşam süresi artabiliyor.

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