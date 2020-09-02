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Teknoloji Uydu ve Uzay etkinliği başladı
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Uydu ve Uzay etkinliği başladı

Uzay ve uydu alanlarına yatırım yapan birçok şirketin katıldığı etkinlik başladı. Etkinlik hakkında konuşan Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen:-, "Şartlar ve teknoloji uydu operatörleriyle çalışmayı cazip kılıyor. Müşterilerimize global bir servis sunmak için bölgesel ve küresel uydu operatörleriyle iş birliğine açığız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünyanın pek çok ülkesinden uzay yatırımları yapan şirketlerin katıldığı Global Satellite and Space Show başlarken etkinlikte konuşan Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen şartların ve teknolojinin uydu operatörleriyle çalışmayı cazip kıldığını belirterek, "Müşterilerimize global bir servis sunmak için bölgesel ve küresel uydu operatörleriyle iş birliğine açığız." dedi.

  • Türksat'ın desteğiyle bu yıl 5'inci kez düzenlenen uluslararası uydu, yayın ve teknoloji etkinliği "Global Satellite ve Space Show"un ilk gününde konuşan Şen, teknoloji marketinin dinamizminden dolayı ihtiyaçların da hızla değiştiğini ifade etti.

Yayın alanının Türkiye pazarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Şen, verinin öneminin tüm alanlarda giderek arttığını ve uydu endüstrisindeki değişikliklere hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söyledi.

"Karasal altyapı, yapılan yatırımın geri dönmesi noktasında bazı sorunlar oluşturuyor. Uydu operatörleri ihtiyaçları karşılama noktasında avantajlara sahip." diyen Şen, uydu operatörleriyle havacılık ve denizcilikte de bağlanabilirlik sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Şen, üretilen veri miktarının giderek arttığını ve bunun taşınması için altyapıya ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Bu yılın sonunda ve 2021'in üçüncü çeyreğinde kapasitemizi iki hatta üç yeni uyduyla artırmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

AA
Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen

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Teknolojik gelişmelerin yeni fırsatlar da sunduğuna değinen Şen, "Müşterilerimize global bir servis sunmak için bölgesel ve küresel uydu operatörleriyle iş birliğine açığız." ifadesini kullandı.

Şen, şartların ve teknolojinin uydu operatörleriyle çalışmayı cazip kıldığını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Uydu operatörleriyle uygun maliyetli çözümler sunabiliyoruz. Radyo bağlantılarıyla transfer yerine daha iyi şartlarda, daha büyük dataları bir noktadan bir noktaya göndermek mümkün oluyor. 5G de kendine has özelliklere sahip. Mesela sunucu da dahil bağlı bulunan araç sayısı çok daha fazla. İşlem hacmi, kabiliyeti ve kapasitesi daha yüksek. 5G üzerinde Türkiye'de çalışmaya başladık. Uydu alt yapılarını geliştirerek bu uyduların mobil şebeke operatörlerinde ve diğer alanlarda kullanabileceğiz."

Uydu ve yayıncılık sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası firmaları, savunma, havacılık, nakliye ve lojistik, telekomünikasyon ve mobilite sektöründen son kullanıcıları bir araya getiren "Global Satellite ve Space Show" etkinliği yarın da devam edecek.

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