Teknoloji Uzay turizmi için geri sayım İlk yolculuk seneye
BİLİM

Uzay turizmi için geri sayım: İlk yolculuk seneye

SpaceX ve uzay turizmi şirketi Space Adventures, ilk turistleri uzay yolculuğuna göndereceğini resmen açıkladı. 4 turist gelecek yıl Dünya'nın yörüngesinde serbest uçuşa başlayacak.

Haber Merkezi AA
Uzay seyahati için ne kadar ödeneceği henüz belirlenmedi.
Uzay seyahati için ne kadar ödeneceği henüz belirlenmedi.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, Space Adventures ile yürütecekleri proje konusunda, "Bu tarihi görev onu hayal eden tüm insanlar için uzay uçuşunu mümkün kılmak adına bir yol oluşturacak. Space Adventures ekibiyle bu görevlendirmede beraber çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadesine kullandı.

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İlk kadın turist İranlı milyarder olacak

1998'de kurulan Space Adventures, SpaceX ile gerçekleştireceği bu projede, uzay yolculuğu yapmak isteyen sivillerin koordinasyonunu sağlamakla görevli olacak. Şirket şimdiye kadar Rusya'nın Soyuz roketlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yedi turist gönderdi. Uzay yolculuğunun bir sonraki seferinde yolcular arasında Microsoft'un kurucu ortağı Charles Simonyi ve ilk kadın uzay turisti olan İran asıllı milyarder Anousheh Ansari de yer alacak.

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Dünya'nın yörüngesinde kalacak

  • Crew Dragon mürettabatının ISS ile kenetlenmek yerine dünyanın etrafında serbest uçuş gerçekleştirmesi beklenirken, SpaceX planlanan uçuşta dünyanın yörüngesinde kalacak yolcu sayısı her zamankinden daha fazla olarak 4'e kadar çıkabilecek.

ISS’ten iki kat daha yükseğe çıkacak

  • Görev ortağı Space Advantures Başkanı Eric Anderson ise Florida’daki Cape Canaveral Space Force İstasyonu'ndan fırlatılacak Crew Dragon kapsülü ISS’in bulunduğu yüksekliğin iki ya da üç katına kadar çıkabileceğini vurguladı. Anderson, "Ortak geçmişimizi onurlandıran bu Ejderha misyonu, daha önce herhangi bir sivil astronot misyonu veya uzay istasyonu ziyaretçisinin iki katı yüksekliğe ulaşabilen özel bir deneyim ve ömür boyu bir fırsat olacak" diye konuştu.

Ücret henüz belirlenmedi

Crew Dragon kapsülü ile uzay yolculuğu yapacak sivillerin bu turistik ziyaret için ne kadar ödeme yapacakları konusunda ise henüz bilgilendirme yapılmadı.

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