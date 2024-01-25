Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya yanında ne götürdüğünü açıkladı. Yapılan bir röportajda kendisine, “Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum.” sorusu sorulan Gezeravcı, "Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.” cevabını verdi.