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Teknoloji

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık yapılamayacak

Ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, kullanıcıların profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almasına engel olacak yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bu özellik, platformun gizlilik ve güvenlik odaklı önlemlerine bir yenisi olarak ekleniyor. Detaylı bilgiler ve resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, WhatsApp'ın bu tür özelliklerle kullanıcıların kişisel bilgilerini daha etkili bir şekilde koruma amacında olduğu görülüyor.

11:52 - 22/02/2024 Thursday
Güncelleme: 12:09 - 22/02/2024 Thursday
Diğer
Whatsapp
Whatsapp
WhatsApp
, gizlilik odaklı yeni bir özellik üzerinde çalışarak kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü almasını engellemeyi planlıyor.

Bu özellik, Android'deki en son WhatsApp beta sürümünde keşfedilmiş durumda. Kullanıcılar, ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında "uygulama kısıtlamaları nedeniyle" ekran görüntüsü alınamadığına dair bir bildirim alacaklar.


Kötü niyetli amaçları engelleyecek


Bu yeni özellikle birlikte WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının kötü niyetli kullanımlarını, taklit edilmesini veya taciz amacıyla kullanılmasını engellemeye yönelik bir önlem almış olacak.


WhatsApp, kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine yönelik önlemleri artırmaya devam ederek platformunu daha güvenli hale getirme amacını sürdürüyor.


Bu özellikler, WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerini daha etkili bir şekilde korumalarına yardımcı olabilir.




#whatsapp
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#Android
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