WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık yapılamayacak

WhatsApp Web hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Facebook bünyesine katıldıktan sonra oldukça güçlenen ve yeni özellikleri ile kullanıcılara kolaylık sağlayan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp'ın bilgisayarlarda kullanımı için geliştirdiği WhatsApp Web ile ilgili bilgileri buradan görebilirsiniz. WhatsApp Web nedir, nasıl kullanılır gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık ve haberimizde paylaşıyoruz. İşte Whatsaap Web ile ilgili ayrıntılı bilgiler.