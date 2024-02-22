WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Artık yapılamayacak

Bu özellik, Android'deki en son WhatsApp beta sürümünde keşfedilmiş durumda. Kullanıcılar, ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında "uygulama kısıtlamaları nedeniyle" ekran görüntüsü alınamadığına dair bir bildirim alacaklar.
Kötü niyetli amaçları engelleyecek
Bu yeni özellikle birlikte WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının kötü niyetli kullanımlarını, taklit edilmesini veya taciz amacıyla kullanılmasını engellemeye yönelik bir önlem almış olacak.
WhatsApp, kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine yönelik önlemleri artırmaya devam ederek platformunu daha güvenli hale getirme amacını sürdürüyor.
Bu özellikler, WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerini daha etkili bir şekilde korumalarına yardımcı olabilir.