Windows 11’de günlük kullanımı hızlandıracak güncelleme geldi

Microsoft, Windows 11 haziran güncellemesiyle sistem performansını artıran ve kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni özellikler sundu. Güncelleme; düşük gecikme profili, iki Bluetooth kulaklığa aynı anda ses aktarımı ve çoklu kamera desteği gibi yeniliklerle öne çıktı.

Windows 11 haziran güncellemesi neler getiriyor?

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için yayımladığı haziran güncellemesiyle işletim sisteminde performans artışı, hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmelerine odaklandı. KB5094126 koduyla dağıtılan güncelleme, 26200.8655 ve 26100.8655 yapı numaralarıyla kullanıma sunuldu.

Güncellemenin temel hedefi, Windows 11’in günlük kullanımda daha hızlı tepki vermesini sağlamak oldu. Başlat Menüsü, Eylem Merkezi, Windows Arama ve uygulama açılışlarında yaşanan gecikmelerin azaltılması için yeni sistem davranışları devreye alındı.

Düşük gecikme profili kullanıma alındı

Güncellemenin öne çıkan yeniliklerinden biri, Microsoft’un “low-latency profile” olarak adlandırdığı düşük gecikme profili oldu. Bu özellik, kullanıcının bir sistem öğesini veya uygulamayı açmak istediği anda işlemcinin kısa süreliğine daha yüksek performansla çalışmasını sağlıyor.

Yaklaşık 1 ila 3 saniye süren bu geçici hız artışı, ilgili menü veya uygulamanın daha hızlı yüklenmesine yardımcı oluyor. İşlem tamamlandıktan sonra işlemci yeniden normal çalışma seviyesine dönüyor.

Bu değişiklik özellikle şu alanlarda daha hızlı tepki süresi hedefliyor:

Başlat Menüsü

Eylem Merkezi

Windows Arama

Uygulama açılışları

Sistem bileşenleriyle etkileşim

Microsoft, düşük gecikme profilini tüm cihazlarda aynı anda etkinleştirmeyecek. Özelliğin kullanıma sunulması cihazlara göre kademeli şekilde ilerleyebilecek.

Başlat Menüsü ve Windows Arama tarafında değişiklikler

Microsoft’un son dönemde Başlat Menüsü üzerinde yaptığı optimizasyonlar, haziran güncellemesiyle devam etti. Gelecek Windows 11 sürümlerinde Başlat Menüsü’nün bölümlerini ayrı ayrı kaldırma veya yeniden ekleme seçeneğinin sunulması bekleniyor.

Bu düzenleme sayesinde kullanıcılar, Başlat Menüsü’nü daha sade bir arayüzle kullanabilecek. Tüm bölümlerin devre dışı bırakılması halinde yalnızca “Tüm Başlat bölümleri kapatıldı” mesajının görüntülendiği bir yapı tercih edilebilecek.

Windows Arama tarafında da performans iyileştirmesi yapıldı. Yeni düzenlemeyle arama sonuçları, kullanıcı iki karakter girdikten sonra gösterilmeye başlanacak. Bu değişiklik, özellikle Başlat tuşuna basarak uygulama arayan kullanıcıların deneyimini hızlandırmayı hedefliyor.

Microsoft Store indirmeleri hızlanacak

Güncelleme, Windows Store üzerinden yapılan uygulama ve sistem bileşeni indirmelerinde yaşanan yavaşlık sorunlarına da odaklandı. Daha önce bazı kullanıcılar, uygulama güncellemelerinin indirilmesi ve kurulmasının beklenenden uzun sürdüğünü bildiriyordu.

Yeni güncelleme sonrasında bu sürecin daha hızlı tamamlanması hedefleniyor. Böylece uygulama güncelleme ve kurulum deneyiminin daha akıcı hale gelmesi bekleniyor.

Çoklu kamera ve Shared Audio desteği eklendi

Windows 11 haziran güncellemesi yalnızca performans tarafında değil, yeni özellikler tarafında da dikkat çekiyor. Güncellemeyle birlikte çoklu uygulama kamera desteği kullanıma alındı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, örneğin bir Zoom görüşmesi sırasında aynı anda başka bir uygulama üzerinden kamerayı kullanabilecek. Böylece kamera erişimi gerektiren farklı uygulamalar aynı anda daha esnek şekilde çalışabilecek.

Bir diğer yenilik ise Shared Audio adı verilen ses paylaşım özelliği oldu. Bu sistem, Bluetooth LE teknolojisini destekleyen iki farklı kulaklık veya kulak içi kulaklığa aynı anda ses aktarımı yapılmasına imkan tanıyor.

NPU izleme araçları ve profil klasörü seçeneği geldi

Microsoft, yeni Windows kurulumları sırasında kullanıcıların profil klasör adını istedikleri şekilde belirleyebilmesine de imkan tanıdı. Daha önce profil klasörü adlandırmasında çeşitli kısıtlamalar bulunuyordu.

Yapay zeka işlem birimine, yani NPU’ya sahip bilgisayarlar için Görev Yöneticisi’ne yeni izleme araçları da eklendi. Bu araçlarla kullanıcılar, NPU kullanım verilerini daha ayrıntılı biçimde takip edebilecek.

206 güvenlik açığı giderildi

Haziran yamasıyla birlikte Microsoft, toplam 206 güvenlik açığını giderdiğini açıkladı. Kapatılan açıklar arasında yetki yükseltme, uzaktan kod çalıştırma, bilgi sızdırma ve kimlik sahteciliği gibi riskler bulunuyor.