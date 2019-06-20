Xiaomi yine bir ilke imza atacak

Xiaomi, telefonlarında ilklere yer vermesiyle tanınan bir üretici. Snapdragon 855 yonga setini ilk kez Xiaomi 9'da kullanan firmanın şimdi de 64MP kameralı ilk telefonu üreteceği ortaya çıktı.

Xiaomi'nin kullanıcı arayüzü MIUI'nın kodlarında yapılan incelemelerde 64MP'lik fotoğraflara dair referanslar keşfedildi. Birden çok kod satırında yapılan keşifler, telefonun yakaladığı karelere filigran eklenmesiyle ilgili. Bu kod referanslarının gelecekteki bir Xiaomi telefonunun kamerasıyla ilgili olduğunu düşünebiliriz çünkü Samsung, geçtiğimiz günlerde 64MP'lik bir telefon kamerası sensörü tanıtmıştı.

Xiaomi dışındaki üreticilerin 64MP kamera kullanacağına dair bir işaret, şimdilik neredeyse yok. Samsung Galaxy A70 S'in bu sensörü kullanabileceği söyleniyordu ancak Note 10'da 64MP kamera olmayacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte Xiaomi'nin de bu teknolojiyi ne zaman kullanacağı belli değil. Yani Xiaomi Mi 10'un 64MP kamerayla gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.